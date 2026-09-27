“Çok kötü bir durumda kaybediyorlar”: Trump, İran'ın sunduğu barış anlaşmasını reddetti

·3·Dünya
“Çok kötü bir durumda kaybediyorlar”: Trump, İran'ın sunduğu barış anlaşmasını reddetti

Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik gerilim, beklenmedik diplomatik çatışmalarla yeni bir aşamaya taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, resmi Tahran tarafından öne sürülen ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören barış anlaşmasını kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Beyaz Saray lideri, İran tarafının şu anda askeri ve ekonomik açıdan zor durumda olduğunu ve ciddi bir yenilgiyle karşı karşıya kaldığı için acil bir anlaşma yapmaya çalıştığını belirtti. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir anlaşmaya varmak istiyorlar çünkü çok kötü bir şekilde kaybediyorlar. Anlaşma yapmayı severim ama sundukları bu teklif bizim için kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu kulislerinde Washington'a aracı ülkeler vasıtasıyla stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde açma konusunda özel bir teklif gönderdiğini duyurmuştu. Ancak Washington'un bu ret cevabı, küresel petrol piyasası ve bölgedeki askeri denge etrafındaki belirsizliği daha da artırdı.

“Hürmüz Boğazı, 7 günlük süre ve Trump'ın ‘hayır’ cevabı”: Diplomatik krizin 5 ana noktası

ABD ile İran arasındaki son müzakere dalgasından en önemli gerçekler:

  • Trump anlaşmayı resmen reddetti: ABD Başkanı, İran'ın sunduğu barış teklifinin Washington'un şartlarına uymadığını bildirdi;

  • Tahran'ın 7 günlük teklifi: İran Dışişleri Bakanlığı, BM zirvesi kapsamında aracılar vasıtasıyla Hürmüz Boğazı'nı bir hafta içinde açma girişiminde bulunmuştu;

  • “Çok kötü kaybediyorlar”: Beyaz Saray lideri, İran'ın anlaşma arayışını stratejik zayıflamaları ve yenilgileriyle açıkladı;

  • Hürmüz Boğazı — ana koz: Dünya petrol ticaretinin önemli bir arteri olan boğaz meselesi, her iki taraf için de ana pazarlık kartı haline geldi;

  • Washington'un yeni talepleri: ABD yönetimi sadece boğazın açılmasıyla yetinmeyip, daha geniş ve tam şartlara dayalı bir kapitülasyon seviyesinde anlaşma talep ediyor.

ABD ve İran arasındaki çatışma: Teklif ve ret karşılaştırması

Hürmüz Boğazı konusunda tarafların resmi görüşleri ve şartlarının karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

İran tarafının teklifi (BM aracılığıyla)

Donald Trump ve ABD pozisyonu

Ana amaç ve girişim

Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmak

Teklifi kabul etmemek, anlaşmayı tamamen reddetmek

Müzakere kanalı

BM Genel Kurulu kapsamındaki aracılar

Açık basın ve Beyaz Saray'ın sert açıklamaları

Durum değerlendirmesi

Diplomatik uzlaşma ve gerilimi yumuşatma girişimi

“İran çok kötü durumda kaybediyor ve çaresiz kalıyor”

Anlaşmaya yaklaşım

Hızlı ve kısa vadeli çözüm anlaşması

“Anlaşmaları severim ama bu şartlar kabul edilemez”

Jeopolitik baskı seviyesi

Boğazın kapalılığı ile baskı kurmak

Askeri ve yaptırım baskısını daha da artırma stratejisi

Olası sonuç

Bölgede ticaret yollarının düzelmesi umudu

Orta Doğu'da gerilimin daha yeni ve ağır bir aşaması

Jeopolitik ve enerji ekspertizi: Trump neden İran'ın teklifini kabul etmedi?

Uluslararası siyaset bilimciler, askeri analistler ve petrol piyasası uzmanlarının sonuçları:

  • “Maksimum baskı ve zayıflıktan yararlanma”: Trump, İran'ın acil teklifini Tahran'ın zayıfladığının bir işareti olarak kabul etti; ABD lideri, rakibin zor durumda olduğu bir anda kolay bir anlaşma yapmak yerine, ona maksimum siyasi ve ekonomik teslimiyet şartlarını dayatma taktiğini uyguluyor;

  • Hürmüz Boğazı'nın küresel riski: Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir; İran'ın bu boğazı açıp kapatarak pazarlık yapmasına izin vermemek, Washington için stratejik bir prestij meselesidir;

  • “7 günlük süre” tuzağı: BM kapsamında yedi gün içinde boğazı açma vaadinin, İran'ın zaman kazanması, yaptırım baskısını geçici olarak hafifletmesi ve yeniden güç toplaması için gerekli olduğu düşünülüyor, bu nedenle Beyaz Saray bu şartı tehlikeli olarak değerlendirdi.

Sizce Donald Trump'ın İran ile barış anlaşmasını reddetmesi Orta Doğu'da daha büyük çatışmaları tetikleyebilir mi? Hürmüz Boğazı etrafındaki bu krizin dünyadaki petrol fiyatlarına ve ekonomiye nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnedeki bu keskin dönüşün analizini tüm ilgilenenlerle paylaşın!

Donald TrumpİranHürmüz BoğazıBM Genel KuruluOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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