Beklenmedik saldırı: Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

·3·Dünya
Beklenmedik saldırı: Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

Meksika'nın Progreso şehri yakınlarında balık tutmaya çıkan bir adam, beklenmedik ve oldukça rahatsız edici bir durumla karşılaştı. Bir anda balıkçıya saldıran ahtapot, yüzüne yapışarak vantuzlarıyla başını sıkıca kavradı.

Balıkçı, yaratığı yüzünden ayırmaya çalışarak elleriyle çekmeye başladı. Ancak ahtapot kolay kolay bırakmadı. Her hareketi, durumu daha da komik ve gergin bir hale getirdi.

İşin en ilginç yanı, balıkçının arkadaşının ona yardım etmek yerine olayı telefonuna kaydedip gülmeye devam etmesiydi. Balıkçı ahtapottan kurtulmak için daha sert çabaladıkça, arkadaşının kahkahaları da arttı.

Birkaç saniye süren mücadelenin ardından balıkçı sonunda ahtapotu yüzünden ayırmayı başardı. Ardından onu tekne güvertesine fırlattı. Yüzünde hem durumun komikliği hem de sinir bozukluğu aynı anda yansıyordu.

Teknedeki bir adam sudan beyaz bir ahtapot tutuyor.

Tuhaf olay, Meksika'nın Progreso şehri yakınlarındaki bir balık tutma gezisi sırasında meydana geldi. Need To Know'a göre, bu anları gösteren video bu haftanın başlarında sosyal medyada yayıldı.

Olay sonucunda balıkçının ciddi bir şekilde yaralandığına dair bir bilgi verilmedi.

Ancak videoyu izleyen bazı kullanıcılar, balıkçının arkadaşının davranışlarını eleştirdi. Bir kullanıcı, böyle bir durumda arkadaşın öncelikle yardım etmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, eğer balıkçı bayılıp denize düşseydi, arkadaşı onu zamanında kurtaramayabilirdi.

Böylece sıradan bir balık tutma gezisi, ahtapotun beklenmedik "saldırısı" nedeniyle unutulmaz bir olaya dönüştü.

MeksikaProgresoBalık Tutma GezisiAhtapot SaldırısıViral Video
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştıAhtapot balıkçının yüzüne yapıştı14 Ağustos 23:585 Gün Açık Denizde Kalan Balıkçı Canlı Bulundu5 Gün Açık Denizde Kalan Balıkçı Canlı Bulundu4 Ağustos 09:34Suudi Arabistan'dan Kudüs ve 1967 sınırları konusunda tavizsiz açıklamaSuudi Arabistan'dan Kudüs ve 1967 sınırları konusunda tavizsiz açıklamaBugün 13:05Onkoloğun sıra dışı atıştırmalığı herkesi şaşırttıOnkoloğun sıra dışı atıştırmalığı herkesi şaşırttıBugün 12:01Uçurumdan düşen sekiz inek denizden kurtarıldıUçurumdan düşen sekiz inek denizden kurtarıldıBugün 11:319 yaşındaki çocuk popülerlik uğruna babasının 118 bin dolarını harcadı9 yaşındaki çocuk popülerlik uğruna babasının 118 bin dolarını harcadıBugün 11:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba