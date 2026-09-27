Beklenmedik saldırı: Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

Meksika'nın Progreso şehri yakınlarında balık tutmaya çıkan bir adam, beklenmedik ve oldukça rahatsız edici bir durumla karşılaştı. Bir anda balıkçıya saldıran ahtapot, yüzüne yapışarak vantuzlarıyla başını sıkıca kavradı.

Balıkçı, yaratığı yüzünden ayırmaya çalışarak elleriyle çekmeye başladı. Ancak ahtapot kolay kolay bırakmadı. Her hareketi, durumu daha da komik ve gergin bir hale getirdi.

İşin en ilginç yanı, balıkçının arkadaşının ona yardım etmek yerine olayı telefonuna kaydedip gülmeye devam etmesiydi. Balıkçı ahtapottan kurtulmak için daha sert çabaladıkça, arkadaşının kahkahaları da arttı.

Birkaç saniye süren mücadelenin ardından balıkçı sonunda ahtapotu yüzünden ayırmayı başardı. Ardından onu tekne güvertesine fırlattı. Yüzünde hem durumun komikliği hem de sinir bozukluğu aynı anda yansıyordu.

Tuhaf olay, Meksika'nın Progreso şehri yakınlarındaki bir balık tutma gezisi sırasında meydana geldi. Need To Know'a göre, bu anları gösteren video bu haftanın başlarında sosyal medyada yayıldı.

Olay sonucunda balıkçının ciddi bir şekilde yaralandığına dair bir bilgi verilmedi.

Ancak videoyu izleyen bazı kullanıcılar, balıkçının arkadaşının davranışlarını eleştirdi. Bir kullanıcı, böyle bir durumda arkadaşın öncelikle yardım etmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, eğer balıkçı bayılıp denize düşseydi, arkadaşı onu zamanında kurtaramayabilirdi.

Böylece sıradan bir balık tutma gezisi, ahtapotun beklenmedik "saldırısı" nedeniyle unutulmaz bir olaya dönüştü.