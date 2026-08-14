Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

·9·Dünya
Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

Filipinler’in Puerto Princesa kentinde yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Balıkçı Klarens Jey Tamula, yeni yakaladığı ahtapotla beklenmedik bir mücadele vermek zorunda kaldı.

Olay sırasında ahtapot aniden balıkçının yüzüne yapıştı ve hatta ağzına da sıkıca yerleşti. Güçlü vantuzları nedeniyle Tamula, canlıyı yüzünden ayırmaya çalıştıkça durum daha da tehlikeli bir hâl aldı.

Yayılan videoda balıkçının ahtapotun kollarını tek tek çekerek kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak onu her ayırma girişimi ters sonuç vererek vantuzların daha da sıkı yapışmasına neden oldu.

En gergin anlarda ahtapot balıkçının ağzını kapattı. Böylece sıradan bir balıkçılık süreci bir anda gerçek bir mücadeleye dönüştü.

Yaklaşık bir dakika süren mücadelenin ardından Tamula, küçük bir nesne kullanarak ahtapotun vantuzlarını gevşetmeyi başardı. Sonunda canlıyı yüzünden ayırarak olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Bu olay yalnızca internet kullanıcılarını şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda deniz canlılarıyla çalışırken dikkat ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi.

FilipinlerPuerto PrincesaKlarens Jey Tamula
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

DNA testi 38 yıllık sırrı ortaya çıkardı: İki bebek karıştırılmışDNA testi 38 yıllık sırrı ortaya çıkardı: İki bebek karıştırılmışDün, 22:27«Putin’in yanına tek başıma gittim»: Sadyr Japarov sansasyonel ayrıntıları açıkladı«Putin’in yanına tek başıma gittim»: Sadyr Japarov sansasyonel ayrıntıları açıkladıDün, 21:49Ateşkes olacak mı? Lavrov müzakereleri ve Rusya'nın misilleme önlemlerini açıkladıAteşkes olacak mı? Lavrov müzakereleri ve Rusya'nın misilleme önlemlerini açıkladıDün, 21:32İspanya'da Güneş Tutulmasının Ardından 511 Kişi Doktora Başvurduİspanya'da Güneş Tutulmasının Ardından 511 Kişi Doktora BaşvurduDün, 21:31Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?Dün, 21:00Beyaz Saray'da beklenmedik istifa: Trump'ın "gizli kardinali" neden ayrılıyor?Beyaz Saray'da beklenmedik istifa: Trump'ın "gizli kardinali" neden ayrılıyor?Dün, 19:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti