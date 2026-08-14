Ahtapot balıkçının yüzüne yapıştı

Filipinler’in Puerto Princesa kentinde yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Balıkçı Klarens Jey Tamula, yeni yakaladığı ahtapotla beklenmedik bir mücadele vermek zorunda kaldı.

Olay sırasında ahtapot aniden balıkçının yüzüne yapıştı ve hatta ağzına da sıkıca yerleşti. Güçlü vantuzları nedeniyle Tamula, canlıyı yüzünden ayırmaya çalıştıkça durum daha da tehlikeli bir hâl aldı.

Yayılan videoda balıkçının ahtapotun kollarını tek tek çekerek kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak onu her ayırma girişimi ters sonuç vererek vantuzların daha da sıkı yapışmasına neden oldu.

En gergin anlarda ahtapot balıkçının ağzını kapattı. Böylece sıradan bir balıkçılık süreci bir anda gerçek bir mücadeleye dönüştü.

Yaklaşık bir dakika süren mücadelenin ardından Tamula, küçük bir nesne kullanarak ahtapotun vantuzlarını gevşetmeyi başardı. Sonunda canlıyı yüzünden ayırarak olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Bu olay yalnızca internet kullanıcılarını şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda deniz canlılarıyla çalışırken dikkat ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi.