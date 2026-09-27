Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefon kamerası test edildi

Küresel mobil pazarında devrim yaratmaya aday yeni amiral gemisi; üç adet 200 MP kameraya sahip ilk akıllı telefon uygulamalı olarak test edildi. ixbt.com'un aktardığına göre, tanınmış ITHome kaynağı Oppo Find X10 Pro Max modelinin ilk gerçek fotoğraflarını yayınladı ve cihaz kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Söz konusu cihaz, şu anda dünyanın en iyi kameralı telefonu unvanının ana adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kameranın teknik özellikleri ve modüller

Akıllı telefonun ana kamerası, 1/1,3 inçlik büyük bir sensör ve F/1,5 diyafram açıklığına sahip lens ile donatılmış olup CIPA 6.5 seviyesinde bir sabitleme sistemine sahiptir. Ayrıca cihazda, 17 EV'ye kadar dinamik aralık sağlayan yeni DeepPix teknolojisi kullanılmıştır. Periskop modülündeki telefoto lens ise 1/1,56 inçlik sensör, F/2,1 diyafram ve 70 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip olup CIPA 7.5 seviyesinde stabilizasyon ile desteklenmiştir.

Üçüncü 200 MP modül olarak geniş açılı kamera seçilmiş olup boyutu 1/1,56 inçtir. F/2,2 diyafram açıklığına sahip bu kamera, 124 dereceye kadar geniş bir görüş açısı sunar. Ana üçlüyü tamamlayan ikinci nesil Danxia renk sensörü, fotoğraf ve video görüntülerinin daha doğal aktarılması için hizmet eder ve ışık hassasiyeti yüzde 43 oranında artırılmıştır.

Zoom yetenekleri ve Hasselblad aksesuarı

Üç adet 200 MP sensörün temel avantajı, yakınlaştırma sürecinde net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hasselblad Ultra Clear özel modu sayesinde akıllı telefon, özellikle telefoto lens kullanılırken küçük detayları çok iyi korur. Normal modda Find X10 Pro Max 120x'e kadar zoom imkanı sunar ve test sonuçlarına göre 6x ve 10x yakınlaştırmada yüksek netlik korunur.

Bunun yanı sıra Oppo mühendisleri, bu model için özel bir Hasselblad telekonvertörü de hazırladılar. Özel kılıf ve adaptör aracılığıyla bağlanan bu aksesuar, yalnızca 200 MP telefoto lens ile çalışır. Bu sayede akıllı telefon, 10 kat optik zoom ve kalite kaybı olmadan 20 kat yakınlaştırma sağlar; maksimum dijital zoom ise 200x'e kadar ulaşır.