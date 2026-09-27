9 yaşındaki çocuk popülerlik uğruna babasının 118 bin dolarını harcadı

Dokuz yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, popüler bir YouTuber olma hevesiyle babasının şirket kredi kartını gizlice kullanarak yaklaşık 118 bin dolar harcadı.

Edinilen bilgilere göre çocuk, Minecraft oyununa adanmış YouTube kanalını popülerleştirmek amacıyla büyük fenomenlerden reklam satın aldı. Ayrıca kanalı için ücretli tanıtım hizmetlerinden yararlandı.

İşin ilginç yanı, çocuğun babasının bu harcamalardan tamamen habersiz olmasıydı. Durumu, çalıştığı şirkette kurumsal karttaki paraların nereye harcandığı sorulduğunda öğrendi.

Çocuk ise kanal abonelerine farklı bir bilgi vermişti. Reklam için harcanan paralardan ailesinin haberdar olduğunu ve kendisini desteklediklerini söylemişti.

Sonuç olarak, çocuğun popülerlik tutkusu aileye yaklaşık 118 bin dolarlık beklenmedik bir masrafolarak geri döndü.