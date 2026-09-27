Onkoloğun sıra dışı atıştırmalığı herkesi şaşırttı

·5·Dünya
Onkoloğun sıra dışı atıştırmalığı herkesi şaşırttı

Onkolog Amit Garg'ın sıra dışı atıştırmalık alışkanlıkları sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı. Özellikle dondurulmuş bezelyeyi alışılmadık şekillerde tüketmesi birçok kişinin dikkatini çekti.

45 yaşındaki Dr. Garg, dondurulmuş bezelyeyi sevdiğini belirterek, bu tür sebzelerin taze ürünlerle benzer besin değerine sahip olabileceğini vurguladı. Atıştırmalıklarıyla ilgili videosu internette yayıldı ve yaklaşık 30 bin kişi tarafından yorumlandı.

Doktor bezelyeyi üç farklı şekilde tüketiyor. İlk seçenekte dondurulmuş bezelyeler bir şarap kadehine konuluyor, üzerine parmesan peyniri, tereyağı ve tuz ekleniyor. Bir diğer yöntemde bezelyeler ezilerek dip sos yapılıyor ve ekmek dilimlerine sürülüyor. Üçüncü seçenekte ise bezelye; süzme yoğurt, beyaz peynir, nane ve zeytinyağı ile karıştırılıyor.

Dr. Garg, sebze ve meyvelere tereyağı eklemeyi de seviyor. Bu alışkanlık kuru erik için de geçerli. Bazı internet kullanıcıları, bu tür bir atıştırmalıktaki yüksek kalori miktarı karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Buna rağmen doktor, tercihlerini savunuyor. Araştırmaların, taze ve dondurulmuş bezelyenin protein, lif, C vitamini ve B grubu vitaminleri açısından benzer değerlere sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

63 bin takipçisi olan doktor, Need To Know yayınına verdiği demeçte, "Dondurulmuş sebzeler iyi bir alternatif ve daha uzun süre dayanıyorlar" dedi.

Tereyağı doymuş yağ bakımından zengindir ve kolesterol seviyesini artırabilir. Zeytinyağı daha sağlıklı bir alternatif olarak görülse de Dr. Garg, tereyağının sebzelere ekstra lezzet kattığını ve tüketilmesini kolaylaştırdığını savunuyor.

Ancak tarifleri herkesin hoşuna gitmedi. "Hayır, bezelye olmaz", "Tereyağı da nereden çıktı?" ve "Kuru erik tereyağıyla mı?" gibi yorumlar yapıldı. Bazıları ise bu fikri onaylayarak bezelyeyi sevdiklerini belirtti.

Dr. Garg'ın diğer favori atıştırmalıkları arasında kuruyemişler, süzme yoğurt, orman meyveleri, elma, humus ve salatalık gibi sebzeler yer alıyor.

Bir onkolog olarak, internetteki yanlış beslenme bilgilerine karşı uyarıyor. Bazı gıdaların kanseri "beslediği" veya tek bir ürünün hastalığı önleyeceği gibi iddialara inanmanın doğru olmadığını vurguluyor.

"Beslenme bu kadar basit değil. Mükemmel olmaya çalışmayın, uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklara odaklanın" dedi.

Diyetinde yeterli miktarda protein, meyve-sebze, tam tahıllar, baklagiller ve kuruyemiş bulundurulmasını, yüksek oranda işlenmiş gıdaların ise sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca lif açısından zengin beslenmenin kolon ve rektum kanseri riskini düşürmekle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Amit GargOnkolojiDondurulmuş BezelyeNeed To KnowSağlıklı Beslenme
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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