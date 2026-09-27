Oppo Find X10 amiral gemisi satışları beklenenden düşük kaldı

Akıllı telefon fiyatlarındaki genel artışın ortasında piyasaya sürülen yeni cihazlar, ilk gün satışlarında düşük sonuçlar kaydetti. ixbt.com'un haberine göre, Oppo'nun en yeni amiral gemisi serisi olan Oppo Find X10, satış hacmi bakımından geçen yılki neslin performansının oldukça gerisinde kaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, yeni akıllı telefon serisi satışa çıktığı ilk gün, geçen yılki amiral gemisi serisinin sadece yüzde 40'ına denk bir performans sergiledi. Uzmanlar bu durumu, son dönemde yüksek kaliteli mobil cihazların fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin temkinli yaklaşımıyla açıklıyor.

Model yelpazesi ve fiyat politikası

Bu seri üç ana modeli içermektedir: temel Oppo Find X10E, standart Oppo Find X10 ve gelişmiş özelliklere sahip Oppo Find X10 Pro Max. Bu cihazların başlangıç fiyatları sırasıyla 4999, 5499 ve 6799 yuan olarak belirlendi.

Cihazların fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, tüketiciler arasında özellikle teknik açıdan daha güçlü modifikasyonların talep gördüğü gözlemleniyor. Özellikle kullanıcılar, daha yüksek RAM kapasitesine sahip versiyonları tercih ediyor.

Bellek kapasitesine göre tüketici tercihleri

İstatistiklere göre, toplam satış hacminde 16 GB RAM'e sahip versiyonlar açık ara önde. Bu modifikasyonlar, Oppo Find X10 serisinin toplam satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu.

Eğer istatistiklerden en küçük model olan Oppo Find X10E çıkarılırsa, 16 GB RAM'e düşen pay daha da artarak yüzde 80'i aşıyor. Bu durum, kullanıcıların gelecekte cihazın çalışma hızı ve performans rezervine daha fazla önem verdiğini gösteriyor.