Noctua ve Forced Physics 2000 W gücünde hava soğutucusu geliştiriyor

·5·Teknoloji
Noctua ve Forced Physics 2000 W gücünde hava soğutucusu geliştiriyor

Ünlü soğutma sistemleri üreticisi Noctua, Forced Physics DCT ile araştırma alanında iş birliği başlattığını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında taraflar, JouleForce adlı mikro kanallı hava soğutma teknolojisini kişisel bilgisayarlar ve iş istasyonları için uyarlamak üzere çalışmalar yürütecek. Ixbt.com'a göre, bu yenilikçi çözüm endüstriyel ortamlarda sıvı kullanmadan 2000 W'ın üzerinde ısıyı dağıtma kapasitesine sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geleneksel soğutuculardan farklı olarak JouleForce teknolojisi, devasa alüminyum kanatçık dizilerine dayanmıyor. Bunun yerine binlerce mikroskobik hava kanalına sahip bir ısı değiştirici kullanılıyor. Bu kanallar aracılığıyla yüksek basınç altında hava akışı sağlanıyor, bu da ısınan yüzeyden ısının çok daha verimli bir şekilde uzaklaştırılmasına olanak tanıyor.

Mikro kanallar ve sınır tabakası sorunu

Yaklaşımın temel avantajı, sıradan radyatörlerin verimliliğini düşüren hava sınır tabakasının olumsuz etkisini azaltmaktır. Küçük kanallar sayesinde hava, çok daha geniş bir yüzey alanıyla temas eder. Sonuç olarak ısı değişimi önemli ölçüde hızlanır ve ısı değiştiricinin boyutlarının daha küçük olması sağlanır.

Başlangıçta Forced Physics, JouleForce teknolojisini veri merkezleri ve ısı çıkışı aşırı yüksek olan AI hızlandırıcıları için geliştirmişti. Şirket verilerine göre teknoloji, 2000 W'ın üzerinde bir ısı yükü için tasarlanmıştır; bu da en güçlü kişisel bilgisayar CPU modellerinin ihtiyaçlarından bile önemli ölçüde yüksektir.

Noctua'nın önündeki mühendislik görevleri

Ancak tam bu noktada temel mühendislik sorunu ortaya çıkıyor. Hava kanalları ne kadar darsa, akışa karşı direnç o kadar yüksek olur ve daha fazla statik basınç gerekir. Bu nedenle mevcut endüstriyel cihazlarda gürültülü santrifüj fanlar ve sıradan ev bilgisayarları için tamamen uygun olmayan hava iletim sistemleri kullanılmaktadır.

Noctua'nın temel görevi, gürültü seviyesini keskin bir şekilde artırmadan gerekli basıncı sağlayabilen kompakt ve sessiz bir soğutma sistemi yaratmaktır. Şirket, yüksek performanslı fan geliştirme konusundaki deneyimini kullanarak mikro kanal teknolojisini normal ve iş istasyonu bilgisayarları için erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

Eğer bu proje başarıyla hayata geçirilirse, pazara tamamen yeni hava soğutucuları girecek. Bu soğutucuların, en sıcak CPU modellerini bile pompalar, borular ve karmaşık sıvı devreleri olmadan etkili bir şekilde soğutma imkanı sunması bekleniyor.

NoctuaSoğutma SistemleriİşlemciTeknolojiBilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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