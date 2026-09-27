Özbekistan Satranç Olimpiyatı'nın kaderini belirleyecek 11. turda Ukrayna ile karşılaşıyor

Dünya Satranç Olimpiyatı en heyecan verici ve doruk noktasına ulaştı; bugün saat 11:00'de dünya şampiyonunu belirleyecek olan son 11. tur maçları resmen başladı. 10. turda çok kez Olimpiyat şampiyonu olan Ermenistan milli takımını 3,5:0,5'lik skorla mağlup eden Özbekistan erkek milli takımı, 18 puanla tek başına lider olarak merkez masaya oturdu. Vatandaşlarımızın şampiyonluk yolundaki son engeli, turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olan Ukrayna milli takımı oldu.

Ukraynalılar, 10. turda güçlü Çin takımını 3:1 yenerek puanlarını 16'ya çıkardı ve şampiyonluk ile madalya mücadelesine ortak olmak için büyük bir güçle sahaya çıkıyor. Temsilcilerimizin hemen ardından 17 puanla en yakın takipçisi Hindistan milli takımı geliyor. Ukrayna karşısında alınacak her türlü galibiyet, Özbekistan'ı şüphesiz doğrudan Olimpiyat şampiyonu yapacak; hatta beraberlik sonucu bile ek katsayılar sayesinde takımımıza şampiyonluk unvanını kazandırabilir.

«18 puan, Ukrayna engeli ve şampiyonluk matematiği»: Kader turunun 5 ana noktası

Olimpiyatın final aşaması ve şampiyonluk yarışından en önemli gerçekler:

Özbekistan mutlak lider: 10 tur sonunda milli takımımız 18 puanla turnuva tablosunu tek başına yönetiyor;

Son rakip — güçlü Ukrayna: 10. turda Çin'i 3:1 mağlup eden Ukrayna, 16 puanla altın madalya yarışına katıldı;

Hindistan takipte: İkinci sırada 17 puanla gelen Hindistan Özbekistan'ın her hatasını bekliyor;

Galibiyet — mutlak şampiyonluk demek: Son turdaki zafer, diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın temsilcilerimizi şampiyon yapacak;

Beraberlik de altına yetebilir: Ek bireysel ve takım katsayılarının üstünlüğü sayesinde beraberlik sonucu da 1. sırayı korumayı sağlıyor.

Dünya Satranç Olimpiyatı: Şampiyonluk adaylarının son tur öncesi göstergeleri

Altın madalya için mücadele eden lider üçlü takımın karşılaştırması:

Sıra ve milli takım Puan sayısı 10. tur sonucu 11. tur (son) rakibi Şampiyonluk ihtimalleri ve senaryosu 1. ÖZBEKİSTAN 18 Ermenistan karşısında 3,5 : 0,5 Ukrayna milli takımı Galibiyet — garantili altın; beraberlik — %90 şampiyonluk 2. Hindistan 17 Galibiyet aldı Macaristan milli takımı Sadece kazanıp, Özbekistan'ın puan kaybetmesine güveniyor 3. Ukrayna 16 Çin karşısında 3:1 Özbekistan milli takımı Özbekistan'ı yenip ilk üç veya altın madalya iddiası

Satranç analizi: Ukrayna ile maç neden zor ve tarihi öneme sahip?

Uluslararası büyükustalar, analistler ve satranç yorumcularının sonuçları:

«Ukrayna'nın Çin karşısındaki zaferi bir uyarıdır»: Ukraynalı satranççıların Çin gibi zorlu bir rakibi 3:1 gibi kolay bir skorla yenmesi, şu anda en yüksek psikolojik seviyede olduklarını gösterdi; bu yüzden bu maçta muhafazakar değil, çok dikkatli ve derinlemesine korumalı bir oyun gerekiyor;

Birinci masaların karşılaşması: Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov'un turnuva boyunca sergilediği inanılmaz form, takımın ana dayanağı olmaya devam ediyor; Ukraynalılar tecrübeye güvenirken, bizim gençlerimiz yüksek hız, bilgisayar hassasiyetinde hesaplamalar ve dinamik mücadele ile üstünlük sağlayabilir;

Stratejik beraberlik veya agresif saldırı: Özbekistan için beraberlik faydalı olsa da, şampiyonlar tarzında rakibe inisiyatif vermemek çok önemli; 1. masada Nodirbek'in güvenli hamleleri, diğer masalardaki baskıyı ciddi oranda hafifletecektir.

Sizce Özbekistan milli takımı, Ukrayna'ya karşı oynanan bu son turda galibiyetle altın kupayı havaya kaldırabilecek mi? Hangi satranççımızın partisinin maçın kaderini belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi ve dileklerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın tarihi maçına destek olmak için bu analizi tüm satranç severlerle paylaşın!