Elon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldı

·5·Dünya
Elon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Neuralink şirketinin yöneticilerinden biri ve çocuklarının annesi Shivon Zilis ile ilişkisini sonlandırdığına dair haberler yayıldı.

Zilis, bu durumu X sosyal medya hesabından duyurdu. Çocukları için minnettar olduğunu belirten Zilis, Musk ile gelecekte iyi birer arkadaş ve çocuklarını birlikte yetiştiren ebeveynler olarak kalmayı umduğunu ifade etti.

Shivon Zilis ayrıca bu kararın kendisini derinden etkilediğini yazdı. Musk'a gelecekteki hayatında mutluluklar diledi.

İlginç bir şekilde Zilis, ilişkileri sona ermeden kısa bir süre önce aralarında sıcak bir iletişim olduğunu belirtti. Hatta Musk ile olan son yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

Elon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldı

Bu yazışmalarda Musk'ın Zilis'e onu sevdiğini söylediği ve onu Beyaz Saray'daki akşam yemeğine davet etmediği için pişmanlık duyduğu görülüyor. Ancak birkaç gün sonra çift ilişkilerini sonlandırdı.

Musk konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, girişimcinin X platformunda Zilis'i takip etmeyi bıraktığı da söyleniyor.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk'ın özel hayatı uzun yıllardır kamuoyunun dikkatini çekiyor. İlk eşi Justine Wilson ile evliliğinden çocukları bulunuyor. Daha sonra oyuncu Talulah Riley ile iki kez evlenip boşandı.

Musk, Kanadalı şarkıcı Grimes ile de bir ilişki yaşamış ve bu birliktelikten üç çocukları dünyaya gelmiştir. Shivon Zilis ile olan ilişkisinden de birkaç çocuğu bulunmaktadır.

Böylece Musk'ın özel hayatındaki yeni gelişme, kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Elon MuskShivon ZilisNeuralinkMagazinTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neuralink beyin implantasyonunda devrim niteliğinde adım: Cerrahi operasyon artık daha güvenliNeuralink beyin implantasyonunda devrim niteliğinde adım: Cerrahi operasyon artık daha güvenli1 Temmuz 12:26Elon Musk, Neuralink ve Optimus ile Felçli İnsanları Yeniden Yürütmek İstiyorElon Musk, Neuralink ve Optimus ile Felçli İnsanları Yeniden Yürütmek İstiyor2 Temmuz 13:28Elon Musk, Neuralink Projesinin İnsan ve Yapay Zeka Sembiyozu İçin Neden Önemli Olduğunu AçıkladıElon Musk, Neuralink Projesinin İnsan ve Yapay Zeka Sembiyozu İçin Neden Önemli Olduğunu Açıkladı30 Haziran 19:25Elon Musk: Neuralink 2026'da İnsanlar Arasında Doğrudan Düşünce Paylaşımını SağlayacakElon Musk: Neuralink 2026'da İnsanlar Arasında Doğrudan Düşünce Paylaşımını Sağlayacak25 Haziran 15:25Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorNöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya Geçiyor23 Haziran 01:26Birleşik Krallık, Musk'ın paylaşımlarını 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak inceliyorBirleşik Krallık, Musk'ın paylaşımlarını 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak inceliyor17 Eylül 15:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba