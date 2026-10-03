Elon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Neuralink şirketinin yöneticilerinden biri ve çocuklarının annesi Shivon Zilis ile ilişkisini sonlandırdığına dair haberler yayıldı.

Zilis, bu durumu X sosyal medya hesabından duyurdu. Çocukları için minnettar olduğunu belirten Zilis, Musk ile gelecekte iyi birer arkadaş ve çocuklarını birlikte yetiştiren ebeveynler olarak kalmayı umduğunu ifade etti.

Shivon Zilis ayrıca bu kararın kendisini derinden etkilediğini yazdı. Musk'a gelecekteki hayatında mutluluklar diledi.

İlginç bir şekilde Zilis, ilişkileri sona ermeden kısa bir süre önce aralarında sıcak bir iletişim olduğunu belirtti. Hatta Musk ile olan son yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

Bu yazışmalarda Musk'ın Zilis'e onu sevdiğini söylediği ve onu Beyaz Saray'daki akşam yemeğine davet etmediği için pişmanlık duyduğu görülüyor. Ancak birkaç gün sonra çift ilişkilerini sonlandırdı.

Musk konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, girişimcinin X platformunda Zilis'i takip etmeyi bıraktığı da söyleniyor.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk'ın özel hayatı uzun yıllardır kamuoyunun dikkatini çekiyor. İlk eşi Justine Wilson ile evliliğinden çocukları bulunuyor. Daha sonra oyuncu Talulah Riley ile iki kez evlenip boşandı.

Musk, Kanadalı şarkıcı Grimes ile de bir ilişki yaşamış ve bu birliktelikten üç çocukları dünyaya gelmiştir. Shivon Zilis ile olan ilişkisinden de birkaç çocuğu bulunmaktadır.

Böylece Musk'ın özel hayatındaki yeni gelişme, kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.