Beyaz Saray'daki akşam yemeği ve gizemli son: Shivon Zilis, Elon Musk ile ayrıldığını duyurdu

Dünyanın en zengin insanı, milyarder ve mucit Elon Musk'ın özel hayatında beklenmedik ve sansasyonel bir gelişme yaşandı. Musk'ın kurucusu olduğu beyin çipi üreticisi Neuralink şirketinin üst düzey yöneticisi ve milyarderin dört çocuğunun annesi olan Shivon Zilis ailevi ilişkilerinin tamamen sona erdiğini açıkladı.

Zilis'in açıklamasına göre, bu ani karar bizzat Elon Musk'ın girişimiyle alınmış olup, kendisi için tam bir şok etkisi yarattı.

«Bu benim için çok zor»: Zilis'in veda mesajı

Shivon Zilis, kendisine ait X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabında samimi ve acı dolu bir açıklama paylaştı:

«Çocuklarımız için sonsuz minnettarım. Onlar hayatımın her gününü en mutlu gün haline getiriyor! Bundan sonra Elon ile iyi birer dost ve çocuklarımız için şefkatli ebeveynler olarak kalacağımıza yürekten inanıyor ve bunu diliyorum. Yaşananlar benim için çok zor, ancak ben her zaman 'I' (Elon) için endişeleniyorum ve her saniye mutlu olmasını diliyorum. İyi şanslar Elon. Senin gibi bir insanın bu dünyada var olması, insanlık için büyük bir şans.»

Son yazışmalar ortaya çıktı: Birkaç gün önce aşk itirafı vardı

Zilis'in paylaştığı kişisel yazışma ekran görüntüleri, çiftin ilişkisinin beklenmedik bir şekilde soğuduğunu doğruluyor:

«Ben de seni seviyorum»: Ayrılıktan sadece birkaç gün önce Musk, partnerine aşkını ilan eden samimi kısa mesajlar göndermişti;

Beyaz Saray'daki akşam yemeği: Milyarder, yazışmalarda ABD başkanlık konutu Beyaz Saray'da düzenlenen resmi akşam yemeğine Zilis'i davet edemediği için duyduğu derin pişmanlığı dile getirmişti;

Aniden biten bağ: Aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra milyarder, ilişkileri tamamen kesme konusunda tek taraflı bir karar aldı.

Musk sessizliğini koruyor ve sosyal medyada takibi bıraktı

Elon Musk, ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak internet kullanıcıları, milyarderin kendi sosyal medya hesabında Shivon Zilis'i takip etmeyi bıraktığını fark etti.

Yüksek teknoloji dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak görülen Musk ve Zilis'in ilişkisinin bu kadar hızlı ve gizemli bir şekilde sona ermesi, küresel medya ve Silikon Vadisi çevrelerinde en çok tartışılan kişisel dram haline geldi.