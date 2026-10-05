Beyaz Saray'daki akşam yemeği ve gizemli son: Shivon Zilis, Elon Musk ile ayrıldığını duyurdu

·104·Dünya
Beyaz Saray'daki akşam yemeği ve gizemli son: Shivon Zilis, Elon Musk ile ayrıldığını duyurdu

Dünyanın en zengin insanı, milyarder ve mucit Elon Musk'ın özel hayatında beklenmedik ve sansasyonel bir gelişme yaşandı. Musk'ın kurucusu olduğu beyin çipi üreticisi Neuralink şirketinin üst düzey yöneticisi ve milyarderin dört çocuğunun annesi olan Shivon Zilis ailevi ilişkilerinin tamamen sona erdiğini açıkladı.

Zilis'in açıklamasına göre, bu ani karar bizzat Elon Musk'ın girişimiyle alınmış olup, kendisi için tam bir şok etkisi yarattı.

«Bu benim için çok zor»: Zilis'in veda mesajı

Shivon Zilis, kendisine ait X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabında samimi ve acı dolu bir açıklama paylaştı:

«Çocuklarımız için sonsuz minnettarım. Onlar hayatımın her gününü en mutlu gün haline getiriyor! Bundan sonra Elon ile iyi birer dost ve çocuklarımız için şefkatli ebeveynler olarak kalacağımıza yürekten inanıyor ve bunu diliyorum.

Yaşananlar benim için çok zor, ancak ben her zaman 'I' (Elon) için endişeleniyorum ve her saniye mutlu olmasını diliyorum. İyi şanslar Elon. Senin gibi bir insanın bu dünyada var olması, insanlık için büyük bir şans.»

Son yazışmalar ortaya çıktı: Birkaç gün önce aşk itirafı vardı

Zilis'in paylaştığı kişisel yazışma ekran görüntüleri, çiftin ilişkisinin beklenmedik bir şekilde soğuduğunu doğruluyor:

  • «Ben de seni seviyorum»: Ayrılıktan sadece birkaç gün önce Musk, partnerine aşkını ilan eden samimi kısa mesajlar göndermişti;

  • Beyaz Saray'daki akşam yemeği: Milyarder, yazışmalarda ABD başkanlık konutu Beyaz Saray'da düzenlenen resmi akşam yemeğine Zilis'i davet edemediği için duyduğu derin pişmanlığı dile getirmişti;

  • Aniden biten bağ: Aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra milyarder, ilişkileri tamamen kesme konusunda tek taraflı bir karar aldı.

Musk sessizliğini koruyor ve sosyal medyada takibi bıraktı

Elon Musk, ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak internet kullanıcıları, milyarderin kendi sosyal medya hesabında Shivon Zilis'i takip etmeyi bıraktığını fark etti.

Yüksek teknoloji dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak görülen Musk ve Zilis'in ilişkisinin bu kadar hızlı ve gizemli bir şekilde sona ermesi, küresel medya ve Silikon Vadisi çevrelerinde en çok tartışılan kişisel dram haline geldi.

Elon MuskShivon ZilisNeuralinkTeknolojiMagazin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldıElon Musk 4 çocuğunun annesinden ayrıldı3 Ekim 21:51Neuralink beyin implantasyonunda devrim niteliğinde adım: Cerrahi operasyon artık daha güvenliNeuralink beyin implantasyonunda devrim niteliğinde adım: Cerrahi operasyon artık daha güvenli1 Temmuz 12:26Elon Musk, Neuralink ve Optimus ile Felçli İnsanları Yeniden Yürütmek İstiyorElon Musk, Neuralink ve Optimus ile Felçli İnsanları Yeniden Yürütmek İstiyor2 Temmuz 13:28Elon Musk, Neuralink Projesinin İnsan ve Yapay Zeka Sembiyozu İçin Neden Önemli Olduğunu AçıkladıElon Musk, Neuralink Projesinin İnsan ve Yapay Zeka Sembiyozu İçin Neden Önemli Olduğunu Açıkladı30 Haziran 19:25Elon Musk: Neuralink 2026'da İnsanlar Arasında Doğrudan Düşünce Paylaşımını SağlayacakElon Musk: Neuralink 2026'da İnsanlar Arasında Doğrudan Düşünce Paylaşımını Sağlayacak25 Haziran 15:25Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorNöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya Geçiyor23 Haziran 01:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba