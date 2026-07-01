Neuralink beyin implantasyonunda devrim niteliğinde adım: Cerrahi operasyon artık daha güvenli

Elon Musk tarafından kurulan Neuralink şirketi, beyin çiplerinin yerleştirilme sürecinde önemli bir teknolojik başarı elde ettiğini duyurdu. Şirket uzmanları, beynin sert zarını kesmeden (durotomi işlemi olmadan) elektrotları yerleştirme yöntemini başarıyla test etti. Bu yeniliğin, nöroteknoloji alanında güvenlik ve verimliliği yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Geçen ay gerçekleştirilen klinik testler kapsamında Neuralink cerrahları, elektrot ipliklerini ilk kez doğrudan beyin kabuğu üzerinden içeriye yönlendirdi. Önceki operasyonlarda, beynin koruyucu tabakası olan sert zarın neşter kullanılarak kesilmesi gerekiyordu. Bu işlemin ortadan kaldırılması, operasyon süresini kısaltmanın yanı sıra enfeksiyon riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

Beyin koruması bozulmadan kalıyor

Neuralink mühendisleri, beynin sert zarının özel bir "zırh" görevi gördüğünü belirtiyor. Bu, beyin dokularını dış etkilerden koruyan çok güçlü bir membrandır. Yeni yöntem sayesinde bu koruyucu tabakanın bütünlüğü korunuyor, bu da hastanın operasyon sonrası iyileşme sürecini hızlandırıyor.

ixbt.com verilerine göre, bu teknoloji Neuralink projesinin popülerleşmesinin ve geniş ölçekte uygulanmasının önünü açıyor. Durotominin çıkarılması, cerrahi operasyonun daha standart hale getirilmesine ve tekrarlanabilir olmasına olanak tanıyor. Bu, gelecekte binlerce, hatta milyonlarca ihtiyaç sahibi insana bu çiplerin yerleştirilmesinde temel faktör olabilir.

İnsan ve yapay zeka entegrasyonu

Elon Musk'a göre Neuralink, sadece tıbbi amaçlar için değil, aynı zamanda insanlığın entelektüel potansiyelini artırmak için de gereklidir. Musk, insanın veri iletim hızının (konuşma veya metin yazma yoluyla), görsel verileri alma hızından çok daha düşük olduğunu vurguluyor. Beyin çipleri, bu "iletişim kanalını" genişletmeye hizmet ediyor.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor. Ülkemizde henüz bu tür operasyonlar yapılmasa da, küresel ölçekteki nöroteknolojik büyüme, gelecekte felç veya nörolojik hastalıklardan muzdarip yerel hastalar için de yeni tedavi yöntemleri sunabilir.

Neuralink şirketi şu anda cihazlarını geliştirmeye ve insan beyniyle daha uyumlu çalışmalarını sağlamaya yönelik araştırmalarına devam ediyor. Yeni cerrahi yöntem ise bu karmaşık teknolojiyi basit bir tıbbi prosedüre dönüştürme yolundaki en büyük adımlardan biri oldu.