Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya Geçiyor

·29·Teknoloji
Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya Geçiyor

İnsan beyni ve bilgisayar arasında doğrudan iletişim sağlayan Brain-Computer Interface (BCI) teknolojileri, son iki yılda keskin bir gelişim aşamasına girdi. Klinik araştırmalar ve tıbbi uygulama analizlerine göre, beynine elektrot yerleştirilen insan sayısı iki kattan fazla artarak yaklaşık 150 kişiye ulaştı. Bu rakamlar, teknolojinin kapalı laboratuvar deneylerinden gerçek tıbbi uygulamaya geçtiğini gösteriyor. Bunu iXBT.com haber veriyor.

Bu sistemler beynin elektriksel aktivitesini okuyarak bunları dijital cihazlar için anlaşılır komutlara veya yapay konuşmaya dönüştürür. Bu teknolojinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak Casey Harrell isimli hastanın durumu gösterilebilir. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip olan bu kişi, Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen implant sayesinde felçli olmasına rağmen yeniden "konuşma" ve dijital hizmetleri kullanma imkanına kavuştu.

Konuşmanın Geri Kazandırılması ve Dijital İletişim

BCI sistemlerinin çalışma mekanizması karmaşık bir süreci kapsar. Beyin kabuğuna yerleştirilen elektrotlar, insan konuşmaya çalıştığında oluşan sinyalleri kaydeder. Ardından özel algoritmalar bu verileri fonemlere — konuşmanın temel ses birimlerine — ayırır ve yapay ses yardımıyla konuşmayı sentezler. Casey Harrell örneğinde sistem, hatta onun hastalık öncesi ses kayıtlarını kullanarak, klonlanmış kişisel sesiyle konuşmasına olanak sağladı.

Günümüzde bu alanda sadece ABD değil, Çin de liderliğe oynamaktadır. iXBT.com verilerine göre Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience ve Çinli Neuracle gibi şirketler klinik deneylerini genişletiyor. Çin'de hatta bu tür sistemlerin tıbbi amaçlarla kullanımı için ilk resmi izinler verilmeye başlandı. Bu da küresel ölçekte bir nöroteknolojik yarışın başladığı anlamına geliyor.

BCI teknolojileri invazivlik düzeyine göre birkaç türe ayrılır:

  • Tamamen implante edilen sistemler (elektrotlar doğrudan beyin içine yerleştirilir);
  • Az invaziv çözümler (beyin kabuğu yüzeyine yerleştirilir);
  • Harici sensörler (kafatası üzerinden sinyalleri okur).
Beynin derinliklerine inmek sinyal hassasiyetini artırsa da, bu süreç yüksek tıbbi risklerle ilişkilidir. Buna rağmen, omurilik yaralanması veya nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle iletişim yeteneğini kaybetmiş hastalar için bu teknoloji, yaşam kalitesini kökten iyileştirmenin tek yolu olmaya devam ediyor.

Gelecekteki Sorunlar ve Perspektifler

Teknolojinin gelişimiyle birlikte sistemlere gizlilik modları ve konuşma filtreleri gibi yeni fonksiyonlar da ekleniyor. Örneğin, modern algoritmalar, hastanın rastgele hakaret içerikli kelimeler veya gereksiz sesler çıkarmasını önleyen mekanizmalara sahiptir. Bu, AI ve nörobiyolojinin uyumunun üst düzey bir örneğidir.

Ancak, sektörde hala çözümü bekleyen pek çok sorun bulunmaktadır. İmplantların uzun vadeli güvenilirliği ve bazı hastalarda cihazların zamanla neden çalışmayı bıraktığı gibi sorular açık kalmaktadır. Buna rağmen, BCI teknolojileri deneysel aşamayı geçerek tıp ve hesaplama sistemlerinin kesişiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

NeuralinkBCINöroteknolojiTıpYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Microsoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorMicrosoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorBugün, 01:57Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?Bugün, 01:54Google DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıGoogle DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıBugün, 01:52NVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü DuyurduNVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü DuyurduBugün, 01:26Yapay Zeka Çip Üreticisi Groq 650 Milyon Dolar Yatırım AldıYapay Zeka Çip Üreticisi Groq 650 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 01:21Xiaomi, HyperOS Destekli Yeni Mijia Pro 508L Buzdolabını TanıttıXiaomi, HyperOS Destekli Yeni Mijia Pro 508L Buzdolabını TanıttıBugün, 00:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı