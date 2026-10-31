Elon Musk görme engelli bireyler için görmeyi sağlayan cihazı tanıttı

·8·Teknoloji
Elon Musk görme engelli bireyler için görmeyi sağlayan cihazı tanıttı

Elon Musk tarafından kurulan Neuralink şirketi, görme yetisini kaybetmiş veya doğuştan görme engelli bireylere yardımcı olmak amacıyla tasarlanan Blindsight cihazını geliştirdi. Musk, cihazın teknik olarak hazır olduğunu ve artık insanlar üzerinde test edilmesi için ilgili kurumlardan izin alınması gerektiğini belirtti. Bu açıklamayı 30 Ekim'de X platformundaki hesabından paylaştı.

Blindsight, özel bir kamera aracılığıyla alınan görüntüleri doğrudan beynin görme ile ilgili kısmı olan görsel kortekse iletmek üzere tasarlandı. Cihaz, hasarlı gözleri ve görme sinirlerini devre dışı bırakarak beyne görsel bilgi aktarıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Eylül 2024'te bu cihaza "Breakthrough Device" (Çığır Açan Cihaz) statüsü verdi. Bu statü, teknolojinin test ve onay sürecini hızlandırmaya yardımcı olur ancak cihazın güvenliğinin ve etkinliğinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Cihaz henüz insanlar üzerinde test edilmedi. Neuralink, hayvanlar üzerinde deneyler yapıldığını ve 2025 yılının ortaları itibarıyla maymunlardan birinin üç yıldır implant ile yaşadığını bildirdi.

Musk, şirketin Telepathy teknolojisinden de bahsetti. Bu teknoloji, felçli bireylerin beyin sinyalleri aracılığıyla bilgisayarı kontrol etmelerine olanak tanıyor. Gelecekte ise beyin sinyallerini uzuvlara ileterek hareket kabiliyetini kaybetmiş hastalara yardımcı olunması planlanıyor.

NeuralinkElon MuskBlindsightFDATeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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