Dünyada doğum oranları hızla düşüyor: Demografik risk büyüyor

·9·Dünya
Dünyada doğum oranları hızla düşüyor: Demografik risk büyüyor

Nüfusu istikrarlı bir seviyede tutmak için gerekli olan doğum oranı, dünyanın birçok ülkesinde düşüşe geçti. Bu eğilim artık sadece zengin ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de giderek daha belirgin hale geliyor.

Nüfusu dengede tutmak için her kadına ortalama 2,1 çocuk düşmesi gerekiyor. Ancak son tahminlere göre, dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasında, daha doğrusu 195 ülkenin üçte ikisinden fazlasında doğum oranı bu seviyenin altına düştü. Financial Times verilerine dayanan Bild gazetesi bu durumu haberleştirdi.

Doğum oranlarındaki keskin düşüş artık sadece zengin ülkelere özgü bir durum değil. Aksine, gelişmekte olan ülkelerde de bu eğilim yeni bir demografik trend haline geliyor.

Bu durum özellikle Tayland'da göze çarpıyor. Ülkede doğum oranı kadın başına ortalama 0,78 çocuk seviyesinde. Mevcut durum bu şekilde devam ederse, yüz yıl içinde Tayland nüfusu neredeyse yok olabilir.

Meksika'da da son 25 yılda doğum oranı yarı yarıya azaldı. 2024 yılına gelindiğinde, ülkede kadın başına ortalama 1,2 çocuk düşüyor. Benzer bir eğilim Afrika metropollerinde de gözlemleniyor.

Ekonomist Jesús Fernández-Villaverde, demografik düşüşün geçici bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Ona göre bu süreç birkaç nesil sürebilir ve gelecekte ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Uzman, meselenin sadece dünya nüfusunun 8 milyardan 6 milyara düşmesi olmadığını belirtiyor. Bu süreç uzun vadede nüfusun tamamen yok olmasına da yol açabilir. Jesús Fernández-Villaverde'nin tahminlerine göre, dünya nüfusu 2050'lerde zirveye ulaşıp ardından sürekli bir düşüşe geçebilir.

Bununla birlikte, birçok ülke ekonomik olarak yeterince zenginleşmeden yaşlanmaya başlıyor. Örneğin Meksika ve Tayland gibi ülkeler, Almanya veya Japonya gibi zenginlik biriktiremeden, yaşlanan nüfusun getirdiği sosyal maliyetleri karşılama sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

Cincinnati Üniversitesi'nin (ABD) araştırmasına göre, akıllı telefonların yaygınlaşması da doğum oranlarının düşmesinde temel faktörlerden biri olabilir. Gençler internet ve dijital cihazlarda daha fazla vakit geçirdikleri için, yüz yüze iletişime daha az zaman ayırıyorlar.

Ayrıca ekonomik krizler, konut yetersizliği ve finansal zorluklar da doğum oranlarındaki düşüşü daha da körüklüyor.

Daha önce Singapur'da da doğum oranlarının keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle devlet memurları için çöpçatanlık hizmeti başlatıldığı bildirilmişti. Ülkede son 60 yılda ilk kez 2025 yılında 30 binden az bebek dünyaya geldi.

Bununla birlikte, Singapur nüfusu da giderek yaşlanıyor. Ülkede ölümlerin sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 2025 yılında yaklaşık 26.500'e ulaştı.

Doğum OranıMeksikaTaylandJesús Fernández-VillaverdeDemografi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Doğan her çocuk için 55 bin dolar verilecekDoğan her çocuk için 55 bin dolar verilecek25 Ağustos 20:46ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vatandaşlık kararını iptal ettiABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vatandaşlık kararını iptal etti30 Haziran 22:31Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdiBilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdi5 Ağustos 16:02Singapur her doğan çocuk için 55 bin dolar ayırıyorSingapur her doğan çocuk için 55 bin dolar ayırıyor25 Ağustos 16:38Japonya'nın Nüfusu 42 Yılda İlk Kez 120 Milyonun Altına DüştüJaponya'nın Nüfusu 42 Yılda İlk Kez 120 Milyonun Altına Düştü29 Temmuz 16:01Kazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni RekorKazakistan'da Doğum Oranları Keskin Şekilde Düştü, Yeni Rekor19 Haziran 17:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba