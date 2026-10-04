Dünyada doğum oranları hızla düşüyor: Demografik risk büyüyor

Nüfusu istikrarlı bir seviyede tutmak için gerekli olan doğum oranı, dünyanın birçok ülkesinde düşüşe geçti. Bu eğilim artık sadece zengin ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de giderek daha belirgin hale geliyor.

Nüfusu dengede tutmak için her kadına ortalama 2,1 çocuk düşmesi gerekiyor. Ancak son tahminlere göre, dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasında, daha doğrusu 195 ülkenin üçte ikisinden fazlasında doğum oranı bu seviyenin altına düştü. Financial Times verilerine dayanan Bild gazetesi bu durumu haberleştirdi.

Doğum oranlarındaki keskin düşüş artık sadece zengin ülkelere özgü bir durum değil. Aksine, gelişmekte olan ülkelerde de bu eğilim yeni bir demografik trend haline geliyor.

Bu durum özellikle Tayland'da göze çarpıyor. Ülkede doğum oranı kadın başına ortalama 0,78 çocuk seviyesinde. Mevcut durum bu şekilde devam ederse, yüz yıl içinde Tayland nüfusu neredeyse yok olabilir.

Meksika'da da son 25 yılda doğum oranı yarı yarıya azaldı. 2024 yılına gelindiğinde, ülkede kadın başına ortalama 1,2 çocuk düşüyor. Benzer bir eğilim Afrika metropollerinde de gözlemleniyor.

Ekonomist Jesús Fernández-Villaverde, demografik düşüşün geçici bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Ona göre bu süreç birkaç nesil sürebilir ve gelecekte ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Uzman, meselenin sadece dünya nüfusunun 8 milyardan 6 milyara düşmesi olmadığını belirtiyor. Bu süreç uzun vadede nüfusun tamamen yok olmasına da yol açabilir. Jesús Fernández-Villaverde'nin tahminlerine göre, dünya nüfusu 2050'lerde zirveye ulaşıp ardından sürekli bir düşüşe geçebilir.

Bununla birlikte, birçok ülke ekonomik olarak yeterince zenginleşmeden yaşlanmaya başlıyor. Örneğin Meksika ve Tayland gibi ülkeler, Almanya veya Japonya gibi zenginlik biriktiremeden, yaşlanan nüfusun getirdiği sosyal maliyetleri karşılama sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

Cincinnati Üniversitesi'nin (ABD) araştırmasına göre, akıllı telefonların yaygınlaşması da doğum oranlarının düşmesinde temel faktörlerden biri olabilir. Gençler internet ve dijital cihazlarda daha fazla vakit geçirdikleri için, yüz yüze iletişime daha az zaman ayırıyorlar.

Ayrıca ekonomik krizler, konut yetersizliği ve finansal zorluklar da doğum oranlarındaki düşüşü daha da körüklüyor.

Daha önce Singapur'da da doğum oranlarının keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle devlet memurları için çöpçatanlık hizmeti başlatıldığı bildirilmişti. Ülkede son 60 yılda ilk kez 2025 yılında 30 binden az bebek dünyaya geldi.

Bununla birlikte, Singapur nüfusu da giderek yaşlanıyor. Ülkede ölümlerin sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 2025 yılında yaklaşık 26.500'e ulaştı.