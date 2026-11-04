Özbekistan vatandaşları için Tayland'a 15 günlük vizesiz rejim: Resmi karar yürürlüğe girdi mi?

Sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarında, Özbekistan vatandaşları için Tayland'a 15 günlük vizesiz giriş sisteminin açıldığına dair yayılan haberler geniş tartışmalara yol açmaktadır. Ancak Tayland resmi makamları tarafından sağlanan bilgilere göre, bu düzenleme henüz tam olarak yürürlüğe girmemiş ve uygulamaya konulmamıştır; girişim şu anda devlet kurumları tarafından tartışılma ve nihai onay aşamasındadır.

Turistler ve uçak bileti almayı planlayan vatandaşlarımız için mevcut kurallar ve beklenen yenilikler büyük önem taşımaktadır.

Nasıl bir karar alındı ve kimleri kapsıyor?

Tayland hükümeti, turist akışını artırmak amacıyla bir dizi ülke için vize gerekliliklerini basitleştirmeyi değerlendirmektedir:

Ulusal komite onayı: Tayland Başbakan Yardımcısı Supxadji Sutxumpxan başkanlığında düzenlenen Turizm Politikası Ulusal Komitesi toplantısında, Özbekistan, Belarus, Meksika ve Kolombiya vatandaşlarına ülkeye vizesiz giriş imkanı tanınması girişimi kavramsal olarak onaylandı;

Önerilen süre: Tasarıya göre, Özbekistan vatandaşlarına Tayland topraklarında 15 güne kadar vizesiz kalma hakkı verilmesi planlanmaktadır (bazı resmi kaynaklarda bu sürenin 30 güne kadar uzatılması teklifi de değerlendirilmektedir).

Neden şu an vizesiz uçulmuyor? Süreç aşamaları

Komitenin onayladığı girişimin yasal olarak yürürlüğe girmesi için henüz resmi bürokratik yollardan geçmesi gerekmektedir:

Nihai inceleme: Karar tasarısının ülkenin özel Vize Politikası Komitesi tarafından detaylıca incelenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanması ve «Kraliyet Gazetesi»nde (Royal Gazette) yayımlanması gerekmektedir;

Mevcut düzenleme değişmedi: Belge yürürlüğe girene kadar, şu anda Tayland'a turistik veya iş seyahati için yola çıkan Özbekistan vatandaşlarının mevcut mevzuat uyarınca mutlaka vize almaları gerekmektedir.

Turizm acenteleri ve bağımsız gezginlerin yanıltıcı haberlere inanarak havaalanlarında sorun yaşamamaları için sadece Tayland Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi duyuruları beklemeleri tavsiye edilir.