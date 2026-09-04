Tayland Vizesi İçin Moskova Yolu: Özbekistanlılar İçin Bangkok Seyahati Zorlaştı

Özbekistan vatandaşları için en popüler seyahat rotalarından biri olan Tayland'a giriş prosedürleri beklenmedik bir şekilde ciddi ölçüde zorlaştı. Ülkeye giriş için resmi elektronik vize (E-vize) başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın, vize harcını ödemek için Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tayland Büyükelçiliği'ne şahsen gitmeleri talep ediliyor. Bu zahmetli uygulama, turistler ve turizm sektörü temsilcileri arasında geniş çaplı tepkilere ve soru işaretlerine yol açıyor.

Elektron başvuru ve Moskova'da ödeme zorunluluğu: Konsolosluk ne diyor?

Özbekistan'ın Bangkok Büyükelçiliği ve medya organlarından gelen bilgilere göre, yeni kurallar şu önemli hususları kapsıyor:

Önceden başvuru şartı: Tayland'a seyahat etmeyi planlayan Özbekistan vatandaşlarının, seyahat öncesinde Tayland resmi elektronik vize portalı üzerinden özel bir form doldurmaları gerekmektedir;

Moskova'daki büyükelçilik ödemesi: Çevrimiçi sistemde form doldurulduktan sonra, konsolosluk harcının doğrudan Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bulunan Tayland Krallığı Büyükelçiliği'nde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir;

Döviz ve ödeme şekli: Büyükelçilikteki vize ödemelerinin sadece ABD Doları cinsinden kabul edildiği bildirilmiştir;

Ek masraf ve zahmet: Özbekistan'da Tayland diplomatik temsilciliğinin bulunmaması ve uzaktan ödeme sisteminin kurulmamış olması nedeniyle turistler, yol masrafları ve zaman kaybı riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

93 ülke için kaldırılan ayrıcalıklar ve Orta Asya bağlamı

Tayland yetkililerinin bu adımları, göç ve güvenlik kurallarının sıkılaştırılmasıyla açıklanıyor:

Vizesiz rejim kaldırıldı: Tayland hükümeti, daha önce Rusya ve Orta Asya ülkeleri dahil olmak üzere 93 ülke için geçerli olan kolaylaştırılmış vizesiz rejimi resmen kaldırdı;

Bölgedeki istisna: Orta Asya cumhuriyetleri arasında sadece Kırgızistan vatandaşları için özel bir istisna olarak imtiyazlı düzen korundu;

Turist akışının azalma ihtimali: Vize almak için ek uçuş veya karmaşık lojistik süreçlerin gerekmesi nedeniyle, Özbek turist akışının vizesiz alternatif ülkelere (örneğin Malezya, Endonezya veya Vietnam) yönelmesi bekleniyor.

Sizce Tayland hükümeti, ödemeleri çevrimiçi banka kartlarıyla almak yerine neden Moskova'daki büyükelçiliğe gitmeyi zorunlu kıldı? Bu lojistik engel, Özbek turistlerin bu ülkeye olan ilgisini tamamen söndürür mü? Yorumlarınızı bekliyoruz!