Z kuşağı neden önceki nesillere göre daha az çocuk sahibi oluyor?

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, günümüz genç nesli önceki nesillere kıyasla 26 yaşına kadar daha az çocuk sahibi oluyor. Örneğin, 26 yaşındaki Z kuşağı kadınların sadece yüzde 26'sının en az bir çocuğu var. Aynı yaştaki Y kuşağında (millennials) bu oran yüzde 47, X kuşağında yüzde 50, Baby Boomer kuşağında ise yüzde 46 idi.

Analiz, Atlanta Federal Rezerv Bankası araştırmacıları tarafından ABD'deki National Survey of Family Growth (Ulusal Aile Büyümesi Anketi) verilerine dayanarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, yeni nesil kadınların önceki nesillere göre çocuk sahibi olma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Bilim insanları bu durumu birkaç faktörle açıklıyor. Finansal zorluklar, ekonomik istikrarsızlık ve geleceğe dair endişeler, gençleri evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı ertelemeye itebilir. Ayrıca, Z kuşağı arasında çocuk sahibi olma isteğinin de önceki nesillere göre azaldığı kaydedildi.

Araştırmada üreme sağlığı ile ilgili zorluklar da dikkate alındı. Buna göre, 26 yaşındaki Z kuşağı kadınların yüzde 18'inde çocuk sahibi olma ile ilgili sorunlar gözlemlendi. Baby Boomer kuşağında ise aynı yaşta bu oran yüzde 10 idi.

Yazarlar, doğum oranlarındaki düşüşün sadece gençlerin çocuk istememesiyle açıklanamayacağını vurguluyor. Ekonomik koşullar, kişisel tercihler ve tıbbi faktörler de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.

Araştırma ABD'deki durumu yansıtmaktadır. Bu nedenle sonuçları doğrudan diğer ülkelerdeki gençlere uyarlamak mümkün değildir.