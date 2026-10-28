Tayland, Özbek turistleri kaybetmemek için vizesiz rejimi geri getiriyor

Tayland hükümeti Özbekistan'dangelen turist akışındaki keskin düşüş ve tur operatörlerinin rotalarını değiştirmesi nedeniyle vize politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Daha önce uygulanan 60 günlük vizesiz rejimin kaldırılmasının ardından turizm pazarında yaşanan kayıpları telafi etmek amacıyla krallık yeni bir kolaylık sunuyor.

Ülkenin Turizm Bakanlığı, Özbekistan, Meksika ve Kolombiya vatandaşları için 15 günlük vizesiz rejimuygulamasını yeniden başlatma girişimiyle ortaya çıktı. Bu önemli konu, 9 Kasım'da Tayland Vize Politikası Komitesi toplantısında resmen görüşülecek.

Neden böyle bir karar alındı?

Turizm pazarındaki keskin değişimler şu faktörlerle açıklanıyor:

15 Eylül'deki iptalin sonuçları: Tayland, 15 Eylül'den itibaren Özbekistan vatandaşları için geçerli olan 60 günlük vizesiz düzeni beklenmedik bir şekilde iptal etmişti;

Vize almadaki zorluklar: Başvuru sürecinin zorlaşması ve fazla zaman alması, turistlerin seyahat planlarını olumsuz etkiledi;

Tur operatörlerinin sert tepkisi ve Vietnam alternatifi: Özbekistan'dakibüyük turizm firmaları, vize engelleri nedeniyle Tayland turlarını iptal ederek müşterilerine şartları daha uygun olan Vietnam tatil beldelerini alternatif olarak aktif bir şekilde sunmaya başladı;

Turistleri kaybetme riski: Özbek turist akışının diğer Asya ülkelerine yönelmesi, Tayland turizm sektörünü ve Turizm Bakanlığını acilen harekete geçmeye zorladı.

Yeni düzenleme ne zaman ve nasıl yürürlüğe girebilir?

Vizesiz süre: Eskisi gibi 60 gün değil, klasik tatil ve dinlenme dönemini kapsayan 15 günlük bir süre teklif ediliyor;

Karar tarihi: Girişim 9 Kasım günü Vize Politikası Komitesi tarafından tartışılacak ve onaylanması durumunda ilgili mevzuatla yürürlüğe girecek;

Kapsam: Özbekistan'danbaşka, bu listeye Meksika ve Kolombiya da dahil edilmiş olup, bu ülkelerin vatandaşlarının da Tayland'a 15 güne kadar vizesiz giriş imkanına sahip olması bekleniyor.

Eğer teklif 9 Kasım'daki toplantıda onaylanırsa, Özbek turistler sonbahar-kış tatil sezonunda Tayland'ın Phuket, Pattaya ve diğer popüler tatil beldelerine vize zahmeti çekmeden yeniden özgürce seyahat etme imkanına kavuşacaklar.