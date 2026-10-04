Kolombiya kıyılarında 6 metrelik dev balina köpekbalığı öldü

Kolombiya'nın Pasifik kıyısında, yaklaşık 20 fit yani 6 metre uzunluğundaki dev bir balina köpekbalığı karaya vurduktan sonra öldü.

Dünyanın en büyük balığı olarak kabul edilen balina köpekbalığı (Rhincodon typus), 30 Eylül Çarşamba sabahı Nabuga bölgesindeki uzak bir sahilde kum üzerinde hareketsiz halde bulundu. Küçük bir tekne boyutundaki dev canlı, bulunduğunda henüz hayattaydı.

Yerel halk köpekbalığına yardım etmeye çalıştı. Köylüler vücuduna deniz suyu döktü ve tekneler yardımıyla köpekbalığını karaya oturduğu kumluk alandan tekrar suya çekmeye çalıştı. Ancak teknelerin dıştan takma motorları dev canlıyı hareket ettirmek için yeterince güçlü değildi.

Çevre koruma görevlileri Nabuga sahiline ulaştığında ise balina köpekbalığı çoktan ölmüştü.

Kolombiya'nın kuzey Pasifik bölgesindeki bölgesel çevre kuruluşu Codechocó, olayla ilgili olarak deniz canlılarının karaya vurması durumunda uygulanan özel protokolü derhal devreye soktu.

Olay yerine sahil güvenlik birimleri, yerel yetkililer ve çevre kuruluşları çağrıldı. Ancak telefon bağlantısının zayıflığı, bölgenin zorlu yapısı ve kasabadan tekneyle yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk gerektirmesi kurtarma çalışmalarını geciktirdi.

Codechocó Direktör Yardımcısı Kari Sanchez Minota, uzmanlar sahile ulaştığında canlının çoktan öldüğünü ve cesedinin belirlenen prosedürlere göre imha sürecinin hemen başlatıldığını belirtti.

Daha sonra uzman, deniz canlısından özel numuneler alındığını açıkladı. Bunun nedeni, balina köpekbalığının karaya vurduğu zamanın bu tür için alışılagelmiş göç mevsimiyle örtüşmemesiydi.

«Bu tür için şu an göç mevsimi değil. Bu yüzden bu canlının ölümüne neyin sebep olduğunu belirlememiz gerekiyor», — dedi Sanchez Minota.

İncelemeler sırasında köpekbalığının vücudundaki yaralar, olası hastalıklar, balıkçılık ekipmanlarına takılma veya denizdeki zorlu doğal koşulların ölümüne neden olup olmadığı araştırılacak.

Codechocó'nun açıklamasında da numune almanın önemi vurgulandı. Çünkü balina köpekbalığının karaya vurması, bu bölge için alışılagelmiş mevsime denk gelmiyordu.

Balina köpekbalıkları genellikle bahar aylarında plankton ve küçük balıklarla beslenmek için Kolombiya'nın bu kıyılarına gelir. Açık denizde onları diğer mevsimlerde de görmek mümkündür. Ancak Eylül ayı sonunda kıyıya çok yakın bir bölgede böyle bir canlının bulunması sıra dışı bir durumdur.

Olay yerinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel halktan bir temsilci de endişesini dile getirdi. Nabuga sakinlerinin karaya vuran dev balina köpekbalığını nasıl kurtaracaklarını bilemeyerek yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Yerel halk canlıyı taşımaya çalıştı ancak tekne motorları yeterince güçlü değildi. Bu nedenle onu kıyıdan çıkarmak için daha büyük bir motor gerektiği belirtildi.

Need To Know'un haberine göre, yetkili kurumlar canlı cesedini imha çalışmalarına başladı. Bu sayede halk sağlığı ve çevre için oluşabilecek sanitasyon ve kirlilik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Sanchez Minota, yerel halka karaya vuran deniz canlılarına çıplak elle dokunmamalarını tavsiye etti. Deniz hayvanlarının insan sağlığını etkileyebilecek parazitler taşıma ihtimali olduğunu vurguladı.

Şu anda uzmanlar, balina köpekbalığının neden karaya vurduğunu ve ölümüne hangi faktörlerin etki ettiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balina köpekbalıkları filtreyle beslenen deniz canlıları olup yeryüzündeki en büyük balık türüdür. Yetişkin balina köpekbalıklarının uzunluğu 12–20 metreye, ağırlığı ise yaklaşık 20 tona ulaşabilir.

Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesine alınmıştır.