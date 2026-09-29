Bir balina leşinin kıyıya vurması yüzlerce köpekbalığını çekebilir

·81·Dünya
Bir balina leşinin kıyıya vurması yüzlerce köpekbalığını çekebilir

Avustralya'nın Perth şehrindeki City Beach kıyısına 28 Eylül'de yaklaşık 20 fitlik bir kambur balina leşi vurdu. Kısa süre sonra, kokusuna gelen büyük beyaz köpekbalıkları kıyıya yaklaştı.

İngiliz doğa fotoğrafçısı Tom Kavanagh, iki beyaz köpekbalığının sığ suda dolaştığını görüntüledi. 36 yaşındaki fotoğrafçı, tatil günü olması nedeniyle vahşi hayvanları görmek için sahile çok sayıda insanın toplandığını söyledi.

Surf Life Saving WA, balina hakkında saat 07:30 civarında bilgi aldı. Whale Watch Western Australia yöneticisi Gemma Sharp'a göre, balina henüz denizdeyken köpekbalıkları, büyük bir kaplan köpekbalığı da dahil olmak üzere ondan beslenmeye başlamıştı. Sharp, leş kaldırıldıktan sonra bile koku ve yağın kumda kalarak uzun süre boyunca yüzlerce köpekbalığını çekebileceğini belirtti.

Westpac kurtarma helikopteri bölgede birkaç beyaz köpekbalığı olduğunu kaydetti. Daha sonra kurtarma ekipleri, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta 13 fit uzunluğunda üç büyük beyaz köpekbalığı gördü.

Bunun üzerine Cambridge Belediye Başkanı, Swanbourne ile Floreat arasındaki sahili kapattı. Yerel halka ve turistlere suya girmemeleri, hatta köpeklerini bile bu bölgeye getirmemeleri tavsiye edildi. Balina leşinin özel bir araçla alınarak atık sahasına gönderilmesi planlanıyor.

Olay, 18 Eylül'de Sorrento Beach kıyısında 63 yaşındaki Greg O'Neill'in büyük bir beyaz köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi. Ayrıca Kavanagh, Scarborough kıyısı yakınlarında bir bronz köpekbalığını da görüntüledi. O sırada bazı yüzücüler ve sörfçüler hala sudaydı.

PerthCity BeachTom KavanaghWhale Watch Western AustraliaAvustralya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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