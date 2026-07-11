500 yıla kadar yaşayabilen nadir bir köpekbalığı İrlanda kıyısında bulundu

İrlanda kıyılarında yürüyüş yapan vatandaşları hayrete düşüren nadir bir bulgu kaydedildi. Ülke kıyısında, dünyanın en uzun ömürlü canlılarından biri olarak kabul edilen kadim Grönland köpekbalığının cesedi bulundu. Uzmanlartarafından belirtildiği üzere, bu büyük deniz yırtıcısı 500 yıla kadar yaşama yeteneğine sahip olup, bu türün İrlanda kıyılarına vurması ülke tarihinde ilk kez gözlemlendi.

Bildirildiğine göre, Hammad Chaudri ve James Winters O'Donnell, Finnisklin (Sligo Kontluğu) sahili boyunca yürürken korkutucu görünümlü devasa bir deniz canlısının cesediyle karşılaştılar. Jam Press'in haberine göre, başlangıçta bunun sıradan bir dev köpekbalığı olduğunu düşündüler. Daha sonra bulgu hakkında Irish Whale & Dolphin Group kuruluşuna haber verildi.

Uzmanların incelemelerinin ardından cesedin gerçekten de Grönland köpekbalığına ait olduğu doğrulandı. Bu durumu «çok nadir ve bilimsel açıdan son derece ilginç bir kıyıya vurma olayı» olarak değerlendirdiler. Daha sonra numune, daha derinlemesine analiz için Doğa Tarihi Müzesi'ne götürüldü.

Bilim insanlarına göre, bu köpekbalığı yaklaşık 150 yaşındaydı Uzmanlar, iyi gelişmiş cinsel özelliklerine bakarak, hayvanın kıyıya vurmadan önce neredeyse erginliğe ulaştığını tahmin ediyor. Ancak bu yaş bile söz konusu tür için nispeten «genç» sayılır. Çünkü Grönland köpekbalıkları birkaç yüzyıl boyunca yaşayabilmektedir.

Irish Whale & Dolphin Group temsilcisi şunları söyledi:

«Grönland köpekbalığı, dünyanın en uzun ömürlü omurgalı canlısı olarak kabul edilir. Yaşam süresi birkaç yüzyılı bulur. Bilimsel olarak kaydedilen en yaşlı örnek yarım bin yıldan fazla yaşamıştır».

Grönland köpekbalığı, dünyanın en büyük köpekbalıklarından biri sayılır. Uzunluğu 20 fitten (6 metreden) fazla olabilir. Bu da neredeyse büyük bir kamyonun uzunluğuna eşittir.

Uzmanlar, bu durum üzücü olsa da, kıyıya vuran numunenin bilim insanlarına bu gizemli deniz canlısı hakkında daha fazla bilgi toplama imkanı sağladığını belirtiyor. Çünkü Grönland köpekbalıkları genellikle Arktik ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nun buzlu sularında, 7000 fit (yaklaşık 2100 metre) derinlikte yaşarlar. Bu nedenle onları doğal ortamlarında gözlemlemek çok zordur.

Bu tür, ağır ve güçlü vücut yapısı, kısa yuvarlak başı ve küçük gözleriyle dikkat çeker. Florida Museum verilerine göre, Grönland köpekbalığı çeşitli balıkları, bu arada gölet balıkları, kurt balıkları, küçük köpekbalıkları ve bazen foklar ile yunusları avlar.

Buna rağmen uzmanlar, bu köpekbalığının insanlar için bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Bunun temel nedeni, yaşam alanının insanların yüzemeyeceği kadar soğuk sularda bulunmasıdır.

Ayrıca uzmanlar, Grönland köpekbalığının etinin taze haldeyken zehirli olduğunu, ancak özel bir yöntemle yer altında fermente edilip kurutulduktan sonra tüketilebileceğini de kaydediyor.

Nadir bulgunun bilim insanları için önemli bir bilimsel kaynak haline gelmesi bekleniyor. Bu durum, dünyanın en uzun ömürlü omurgalılarından biri olan Grönland köpekbalığının yaşam tarzı ve biyolojisini daha derinlemesine incelemeye hizmet edebilir.