Çimkent'te aile kavgası erkeğin ölümüyle sonuçlandı

Çimkent şehrinin Samal-3 mahallesinde karı koca arasındaki aile kavgası trajediyle sonuçlandı. İlk bilgilere göre, tartışma sırasında erkek bıçak darbesi aldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu durum Çimkent Şehri Polis Departmanı tarafından açıklandı.

Polis bilgilerine göre, olayla ilgili soruşturma öncesi inceleme başlatıldı. Şüpheli olarak kadın gözaltına alındı ve geçici tutukevine yerleştirildi. Müfettişler kavganın tüm detaylarını araştırıyor.

Yerel medya organlarına göre, merhumun reşit olmayan iki kızı geride kaldı. Komşular, kavganın kadın namaz kılarken eşinin ona engel olması üzerine başlamış olabileceğini iddia etti. Ancak kolluk kuvvetleri bu versiyonu henüz resmen doğrulamadı.