Özbekistan U-17, Çimkent'teki gerilim dolu maçta Kazakistan'ı penaltılarla mağlup etti

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Özbekistan U-17, Çimkent'teki gerilim dolu maçta Kazakistan'ı penaltılarla mağlup etti

28 Eylül'de Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Kazakistan ve Özbekistan U-17 milli takımları arasında bir hazırlık maçı oynandı. Sports.kz'nin haberine göre, iki komşu ülkenin gençleri arasındaki çekişmeli ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin normal süresi 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Kazananı belirlemek için yapılan gergin penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyan Özbek genç futbolcular, 4-3'lük skorla galip gelerek rövanşı almış oldu.

Dikkat çekici bir şekilde, sonbahar hazırlık kampı kapsamındaki ilk maç da nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuş, normal süresi 4-4 biten o karşılaşmada penaltılarda gülen taraf Kazakistan (5-4) olmuştu. Çimkent'te kamp çalışmalarına devam eden Kazakistan U-17 takımını şimdi 2 ve 5 Ekim tarihlerinde Rusya genç milli takımı ile oynayacağı hazırlık maçları bekliyor.

«3-3'lük mücadele, penaltı rövanşı ve 14 gol»: Derbinin 5 önemli noktası

Çimkent'teki U-17 karşılaşmasına dair en önemli resmi veriler:

  • Özbekistan'ın penaltı zaferi: Normal süresi 3-3 biten maçta Özbek gençler, penaltı "piyangosunda" 4-3 üstünlük sağladı;

  • İki maçta toplam 14 gol: Takımların ilk maçı 4-4, ikincisi ise 3-3 bitti ve gerçek bir hücum futbolu şöleni sunuldu;

  • Tam rövanş alındı: İlk maçtaki penaltı serisi mağlubiyetinin (4-5) ardından Özbekistan U-17 takımı gereken cevabı verdi;

  • Çimkent'teki sonbahar hazırlık kampı: Her iki milli takım da yaklaşan resmi uluslararası turnuvalar öncesinde hazırlık sürecini başarıyla test ediyor;

  • Kazakistan'ın sıradaki rakibi Rusya: Kazakistan U-17 gençleri, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde Rusya genç milli takımı ile güçlerini sınayacak.

Özbekistan U-17 ve Kazakistan U-17 karşılaşmalarının karşılaştırmalı verileri

Çimkent'teki iki hazırlık maçının analiz tablosu:

Analiz göstergeleri ve kriterler

1. Hazırlık maçı (ilk maç)

2. Hazırlık maçı (28 Eylül)

Maçın oynandığı yer

Çimkent şehri, sonbahar kampı

Çimkent şehri, sonbahar kampı

Normal süre sonucu

4-4 (bol gollü beraberlik)

3-3 (hücum ağırlıklı beraberlik)

Penaltı serisi skoru

5-4 — Kazakistan lehine

4-3 — Özbekistan lehine (Rövanş)

Maçın karakteri

Açık futbol, savunma zaafları ve yüksek tempo

Tavizsiz mücadele, zihinsel baskı ve son saniyeye kadar gerilim

Gelecek resmi planlar

Takımları güçlendirme deneyimi

Kazakistan 2 ve 5 Ekim'de Rusya ile oynayacak

Futbol ve gözlemcilik uzmanlığı: Bu yaş grubu derbileri neden bu kadar gollü geçiyor?

Gençlik futbolu uzmanları ve analistlerin sonuçları:

  • «Duyguların üstünlüğü ve hücum özgürlüğü»: 17 yaş altı futbolcularda taktik kalıplardan ziyade bireysel yetenek ve duygular ön plandadır; 2 maçta toplam 14 gol atılması, her iki takımın da hücum hattındaki yeteneklerinin çok güçlü olduğunu, ancak savunma pozisyonlarını koruma konusunda henüz deneyim eksikliği bulunduğunu gösteriyor;

  • Özbek gençlerin zihinsel iradesi: İlk maçtaki penaltı mağlubiyetinden sonra tekrar 3-3'lük ağır baskıdan çıkıp seriyi 4-3 kazanmak, genç futbolcularımızın zihinsel dayanıklılığının bir kanıtıdır;

  • Gelecek için temel: Böylesine tavizsiz ve güçlü direnç gösteren rakiplerle yapılan maçlar, U-17 Asya Kupası ve dünya şampiyonası elemeleri öncesinde futbolcuların taktik seviyesini oluşturmada paha biçilmez bir pratik okul görevi görüyor.

Sizce gençlik futbolunda 4-4 ve 3-3 gibi gollü maçlar, antrenörlerin hücum tarzının bir sonucu mu yoksa savunmadaki ciddi hataların bir bedeli mi? Özbek gençlerin penaltılardaki iradeli rövanşı, gelecekteki büyük zaferlerine nasıl bir zemin hazırlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun genç yeteneklerinin bu gerilim dolu analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Kazakistan U-17Özbekistan U-17ÇimkentPenaltılarFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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