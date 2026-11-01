Yakutistan'da bir adamın gözünde 4 ay boyunca ağaç tohumu büyüdü

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde doktorlar, bir adamın göz dokusunda büyüyen bir ağaç tohumunu çıkardı. Şaşırtıcı bir şekilde tohum, gözünde dört ay boyunca büyümüştü.

Olayın ormanda meydana geldiği bildirildi. Bir ağaç dalının adamın gözüne çarpması sonucu tohum göz kapağının altına girdi. Başlangıçta bu durum önemsenmedi, ancak zamanla baş ve göz ağrıları başladı.

Doktorlar muayene yaptıklarında, tohumun göz dokusunun içinde filizlendiğini tespit etti. Tohum dört ay içinde yaklaşık 3 milimetre büyümüştü.

Uzmanlar tohumu lokal anestezi altında iğne yardımıyla çıkardılar.

Müdahalenin ardından adamın gözünün iyi durumda olduğu belirtildi.