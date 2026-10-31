Çimkent'te bir kadın, ağır durumdaki eşine böbreğini bağışladı

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde yaşayan Aygül isimli bir kadın, ağır bir hastalığa yakalanan eşi Nurjan'a bir böbreğini verdi. 21 Ekim'de 1 Nolu Şehir Klinik Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil sonrası çiftin durumunun stabil olduğu bildirildi. Bu konuda Otyrar.kz haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, Nurjan'ın sağlık sorunları bu yılın Ağustos ayında başladı. İş yerinde kalbi duran Nurjan, klinik ölüm yaşadı. Acilen hastaneye kaldırılan adamın böbrek fonksiyonlarında ciddi bozulmalar tespit edildi. Ardından kendisine diyaliz tedavisi uygulandı.

Başlangıçta Nurjan'a öz kız kardeşinin donör olması planlanmıştı. Ancak tıbbi kontroller buna imkan vermedi. Bunun üzerine eşi Aygül donör olmaya karar verdi.

Gerekli tıbbi tetkiklerden geçen çift, yaklaşık bir ay boyunca ameliyata hazırlandı. 21 Ekim'de gerçekleştirilen nakil başarıyla sonuçlandı.

Nakil uzmanı doktor Rahimjan Joldibekov, ameliyat sonrası hastanın laboratuvar değerlerinde olumlu değişimler gözlendiğini belirtti. Özellikle kandaki kreatinin miktarının 70'e, üre seviyesinin ise 3,5'e düştüğü kaydedildi.

Şu anda donör Aygül ve eşi Nurjan'ın durumları stabil. Önlerinde rehabilitasyon süreci ve doktor kontrolü bulunuyor.