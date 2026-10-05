Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattındaki durum ve Moskova'nın yabancı güçleri dahil etme ölçeğine ilişkin yeni ve endişe verici bir açıklama yaptı. Ukrayna lideri, Kuzey Kore'nin (KDHC) Rusya silahlı kuvvetlerine katılmak üzere bir sonraki büyük askeri birliği, yani 10 bin askeri göndermek için aktif hazırlık yaptığını belirtti.

Zelenskiy, Rus tarafının kayıplarını telafi etmek amacıyla yabancı paralı askerlerin ve dış askeri personelin saflarını hızla genişletmeyi planladığını özellikle vurguladı.

10 bin kişilik yeni birlik ve ittifakın kapsamı

Volodimir Zelenskiy'nin açıkladığı bilgilere göre, Moskova ile Pyongyang arasındaki askeri iş birliği yeni bir aşamaya geçiyor:

Kuzey Kore'nin katılımı: KDHC, Rusya tarafında savaşmak üzere 10 bin askeri daha cephe bölgesine göndermeye hazırlanıyor;

Yabancı kaynaklara dayandırma: Rus ordusu, personel eksikliğini gidermek için çeşitli ülkelerden gelen paralı asker ve yabancı savaşçı akışını yapay yollarla artırma önlemleri alıyor.

Zelenskiy'nin dünya kamuoyuna acil çağrısı

Ukrayna lideri konuşmasında, vatandaşları çeşitli yollarla Rusya saflarında askeri operasyonlara dahil edilen veya kiralanan ülkelerin hükümetlerine doğrudan seslendi:

“Vatandaşları bu savaşa dahil edilen tüm devletleri, bu sürece sert bir şekilde karşı çıkmaya, halklarının paralı asker haline gelmesini önlemeye ve kendi vatandaşlarını bu tehlikeli riskten korumaya çağırıyorum.”

Zelenskiy'nin bu açıklaması, uluslararası arenada Pyongyang-Moskova ilişkilerine yönelik baskıların arttığı ve küresel güvenlik örgütlerinin savaş coğrafyasının daha da genişlemesini tartıştığı bir dönemde geldi. Uluslararası gözlemciler, bu açıklamanın Kiev'in Batılı müttefiklerinden ek hava savunma sistemleri ve kısıtlamasız silah kullanımı konusunda yeni taleplerde bulunmasına yol açacağını tahmin ediyor.