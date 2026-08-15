Yasadışı tahıl ticaretine darbe: Ukrayna 13 gemi ve 28 şirketi “kara liste”ye aldı

·12·Dünya
Yasadışı tahıl ticaretine darbe: Ukrayna 13 gemi ve 28 şirketi “kara liste”ye aldı

Ukrayna hükümeti, geçici olarak işgal edilen bölgelerden tarım ürünlerini, özellikle de ulusal tahıl rezervlerini yasa dışı yollarla çıkarıp uluslararası piyasalarda satan küresel lojistik ağına karşı yeni kısıtlayıcı önlemler açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy 14 Ağustos'ta Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (UGSK), bu yasa dışı ticaret zinciriyle bağlantılı kişiler, yük gemileri ve tüzel kişilere yaptırım uygulanmasına ilişkin kararını onaylayan resmi kararnameyi imzaladı.

4 ülkenin bayrağını taşıyan gemiler ve Rus şirketleri

Yeni yaptırım paketi kapsamlı olup, çeşitli ülkelerin yargı alanlarından yararlanan şu unsurları hedef alıyor:

  • 13 yük gemisi: Bunlar arasında Rusya bayrağı taşıyan 8, Panama bayrağı taşıyan 3 ve Belize ile Saint Kitts ve Nevis bayrakları altında seyreden birer gemi bulunuyor;

  • 28 tüzel kişi (şirket): Yasa dışı tahıl ihracatının lojistiğini ve ticaretini finanse eden kuruluşlar;

  • 11 Rusya vatandaşı: Bu sistemi yöneten ve gemileri işleten kişiler.

“Gemi kaptanları da sorumlu tutulacak”

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın yaptırım politikası özel temsilcisi Vladislav Vlasyuk resmi Kiev'in tutumunun kesin olduğunu belirtti:

“Ukrayna tahılının geçici olarak işgal edilen bölgelerden yasa dışı çıkarılmasına karışan herkes sorumlu tutulacak. Bu yalnızca ürünlerin taşınması veya satışıyla uğraşan şirketleri ve onların nihai faydalanıcı sahiplerini değil, deniz gemilerinin kaptanlarını ve bu amaçlarla kullanılan gemilerin kendilerini de doğrudan kapsıyor”.

Uluslararası müttefiklerle koordinasyon

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin verdiği bilgilere göre Kiev, bu kısıtlamaların diğer ortak ülkelerin yargı alanlarında da tam olarak yürürlüğe girmesi amacıyla elde edilen tüm kanıtları ve ayrıntılı bilgileri Batılı müttefiklerine sunmayı planlıyor.

Temel stratejik hedef, Rusya'nın kontrolündeki limanlardan yasa dışı yollarla çıkarılan buğday, ayçiçeği tohumu ve diğer gıda ürünlerinin uluslararası piyasalara girişini tamamen durdurmak.

Hatırlatmak gerekirse Ukrayna daha önce de bu alanda kararlı önlemler almıştı. Nitekim Kasım 2025'te yasa dışı şekilde işgal edilen limanlara girip çıkan 56 gemiye resmi yaptırımlar uygulanmıştı.

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UkraynaVolodimir ZelenskiRusyaVladyslav Vlasiuk
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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