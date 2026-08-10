«Ukrayna yok edilmenin eşiğinde»: ABD’li askeri uzmanın sansasyonel açıklaması

·520·Dünya
«Ukrayna yok edilmenin eşiğinde»: ABD’li askeri uzmanın sansasyonel açıklaması

Ukrayna, Rusya’nın kesin şartlarını kabul etmek ya da tamamen yok edilme riskiyle karşı karşıya kalmak zorunda olabilir. Bu açıklamayı, ABD ordusundan emekli yarbay ve tanınmış askeri uzman Daniel Davis, YouTube kanalındaki son yayınında yaptı.

Amerikalı askeri analiste göre cephedeki durum ve ülkedeki sosyoekonomik kriz, Kiev’e başka bir seçenek bırakmıyor.

«Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi»

Daniel Davis, Ukrayna halkının gereksiz kayıplarını durdurmanın ve çatışmayı derhal sona erdirmenin tek doğru yol olduğunu özellikle vurguladı:

«Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi: Ukrayna’nın yok edilmesini ve halkının gereksiz yere ölmesini durdurmak... ayrıca bu çatışmaya son vermek gerekiyor. Bu da Rusya’nın şartlarını kabul etmek anlamına geliyor. Başka hiçbir yol yok!

Ya şu anda mevcut olan ağır şartları kabul edersiniz ya da sonunda tamamen yok edilirsiniz. Bundan sonra hiçbir şart ya da müzakere olmayacak», — sözlerini RIA Novosti’nin aktardığı kaynağa göre uzman söyledi.

Hava savunması krizi ve Zelenskiy’nin «boş hayalleri»

Eski ABD yarbayının ek açıklamasına göre Ukrayna, hava savunma sistemlerindeki eksiklik, altyapıya yönelik yıkıcı saldırılar ve savaş alanındaki ağır durum nedeniyle şu anda gerçek bir «yıkımın eşiğinde» bulunuyor.

Uzman ayrıca Kiev yönetiminin askeri-stratejik yaklaşımını sert bir dille eleştirdi:

«Vladimir Zelenskiy, Rusya topraklarının iç kesimlerine yapılacak birkaç saldırıyla Devlet Başkanı Vladimir Putin’i teslim olmaya zorlayabileceğine inanarak yanılgılara ve boş hayallere kapılıyor», — diye ekledi Davis.

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UkraynaRusyaDaniel DavisVolodimir ZelenskiVladimir Putin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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