Ukrayna için en büyük sorun: balistik füze tehdidi artıyor

·6·Dünya
Ukrayna için en büyük sorun: balistik füze tehdidi artıyor

Ukrayna hava savunma sistemi, balistik füzelere karşı mücadelede ciddi zorluklarla karşı karşıya. The Guardian’ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh, bu durumu öncelikle Patriot sistemi için önleme füzelerinin yetersizliğiyle açıkladı.

En endişe verici nokta ise yüksek hızlı balistik füzelerin, hava saldırısı uyarısının ardından hedeflerine yalnızca birkaç dakika içinde ulaşabilmesi.

Patriot füzeleri yetersiz

Dan Sabbagh’ın yazdığına göre, önleme füzelerindeki kıtlık Ukrayna’nın balistik saldırılara karşı savunmasını oldukça zorlaştırıyor.

«Patriot önleme füzelerinin yetersizliği, Ukrayna’yı yüksek hızlı balistik saldırılardan korumayı zorlaştırıyor».

Bu ayın başında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri’nin güvenlik gerekçeleriyle Rusya tarafından fırlatılan ve düşürülen balistik füze sayısına ilişkin bilgileri yayımlamayı durdurduğu da bildirildi.

Zelenskiy ortaklarına yeniden çağrıda bulundu

Rusya’nın bir sonraki füze saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkeye hava savunma sistemleri ve önleme füzeleri tedarik edilmesi konusunu yeniden gündeme getirdi.

Ona göre balistik füzeler, mevcut koşullarda Ukrayna için en ciddi tehditlerden biri olmaya devam ediyor.

Zelenskiy’nin görüşüne göre ülkenin balistik saldırılara karşı savunması, büyük ölçüde ortak ülkelerin Patriot sistemi için füze tedarik etmesine bağlı.

Rusya, Kiev ve bölgesine kitlesel saldırı düzenlediğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri Kiev şehri ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi tesisleri, ulaşım-lojistik merkezleri ve depolara kitlesel saldırı düzenledi.

Bu iddiaların savaş koşullarındaki tarafların resmi açıklamalarına dayandığını ve her bir hedef ile saldırının sonuçlarının bağımsız kaynaklar tarafından derhal ve eksiksiz biçimde doğrulanmasının her zaman mümkün olmadığını dikkate almak gerekir.

Balistik füzeler neden ana tehdide dönüşüyor?

Sorun

Ukrayna için sonuç

Füzelerin yüksek hızı

Tepki süresi çok kısa

Önleme füzelerinde kıtlık

Tüm saldırıları püskürtmek zor

Balistik yörünge

Özel hava savunma sistemleri gerekiyor

Saldırıların sürmesi

Savunma rezervleri üzerindeki baskı artıyor

Böylece hava savunması konusu Ukrayna için yeniden en acil gündemlerden biri haline geliyor. Şimdi temel soru şu: Kiev, ortaklarından yeterli miktarda hava savunma sistemi ve önleme füzesi alabilecek mi?

Sizce Ukrayna’ya hava savunma sistemleri tedarik edilmesi savaşın gidişatını ne ölçüde etkileyebilir? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile diğer sosyal ağlarda paylaşın.

UkraynaRusyaVolodimir ZelenskiKievPatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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