Zelenskiy müttefiklerinden Patriot füzeleri istedi ve Rusya’yı tehdit etti

·3·Dünya
Zelenskiy müttefiklerinden Patriot füzeleri istedi ve Rusya’yı tehdit etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yayımladığı yeni akşam video mesajında Kiev ve çevresine düzenlenen büyük çaplı birleşik saldırının sonuçlarına değinerek Batılı ülkelerden Patriot sistemleri için acilen füze tedarik etmelerini talep etti. Devlet Başkanı, balistik füzelerin düşürülmesiyle ilgili durumun kritik olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın Rusya topraklarına misilleme saldırıları düzenlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

“Balistik füzeler en zor konu olmaya devam ediyor”: Saldırının boyutu ve füze kıtlığı

Zelenskiy mesajında Kiev, Borispol ve Brovari’de yürütülen müdahale çalışmalarını değerlendirerek hava savunma sistemindeki zayıf noktaları açıkladı:

“Bugün günün büyük bölümünde Kiev’de ve bölgede — Borispol ile Brovari’de — saldırının sonuçlarını giderme çalışmaları sürdü. Bu, birleşik bir saldırıydı: çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava aracı kullanıldı. Ne yazık ki balistik füzelerle ilgili durum şu anda en zor konu olmaya devam ediyor. Seyir füzelerinin yaklaşık yüzde 90’ı düşürülmüş olsa da balistik füzelerdeki oran çok daha düşük.” — dedi Volodimir Zelenskiy.

Kiev’deki durum ve silah tedarikinin ayrıntıları

Konu

Durum ve temel ayrıntılar

Saldırıya uğrayan bölgeler

Kiev şehri, Borispol ve Brovari çevresi

Kullanılan saldırı araçları

Seyir füzeleri (yüzde 90’ı düşürüldü), balistik füzeler, insansız hava araçları

Temel talep

Patriot hava savunma sistemleri için ek füzeler

Satın alma koşulu

Ücretsiz yardım değil, satın almaya hazır olunduğu bildirildi

Başlıca engel

ABD ve müttefiklerinde siyasi kararların gecikmesi ile finansman eksikliği

Misilleme eylemleri

Rusya topraklarındaki hedeflere yeni saldırılar düzenleme planı

“Biz hediye istemiyoruz, satın almaya hazırız”

Ukrayna lideri, müttefiklerin siyasi kararlarının belirleyici öneme sahip olduğunu belirterek ABD’yi ve Batılı ortaklarını hızlı hareket etmeye çağırdı:

“Patriot için füzelere ihtiyacımız var; bunları yalnızca ortaklarımız sağlayabilir. Hediyelerden söz etmiyoruz — Ukrayna bu silahları satın almaya hazır. Önemli olan siyasi kararların, öncelikle de ABD’de alınması.”

Mali kriz ve yeni bakanın atanması

Bununla birlikte Zelenskiy, yeni Savunma Bakanı Yevgeniy Hmara’nın tanıtım töreninde Kiev’in karşı karşıya olduğu en büyük sorunun savaşı sürdürmek için gereken finansman eksikliği olduğunu açıkça kabul etti. Buna rağmen Ukrayna’nın misilleme kapasitesini genişleteceğini vurguladı.

Sizce Batılı ülkeler Patriot sistemleri için ek füzeler sağlayarak Ukrayna hava sahasını tamamen koruyabilir mi, yoksa mali ve üretim kısıtlamaları bunu engeller mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve askeri-siyasi gelişmeleri takip etmek için bu analizi yakınlarınızla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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