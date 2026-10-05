47 bin asker: Rusya, Orta Asya yönünde yeni bir askeri senaryo tatbik ediyor

·111·Dünya
47 bin asker: Rusya, Orta Asya yönünde yeni bir askeri senaryo tatbik ediyor

Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri Orta Asya stratejik yönü ve Hazar Denizi havzasında geniş çaplı askeri tatbikatlara başladı. «Sent-2026» komuta-kurmay tatbikatları kapsamında, bölgeden beklenebilecek olası bir askeri saldırıyı püskürtmek ve Hazar'da güvenliği sağlamaya yönelik karmaşık muharebe senaryoları uygulamalı olarak test ediliyor.

Bu büyük stratejik tatbikatlara 47 binden fazla personel ile kara ve deniz kuvvetlerinin önemli bir kısmı dahil edildi.

«Sent-2026» senaryosu: Varsayımsal düşmanın Orta Asya'dan işgali

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, tatbikatın ana senaryosu, Orta Asya topraklarından ani bir saldırı başlatan varsayımsal düşman güçlerine karşı koymaya dayanıyor.

Askeri birlikler aşağıdaki ana aşamalar doğrultusunda hareket ediyor:

  • Saldırıyı püskürtme: Varsayımsal düşmanın ilk darbesini durdurmak ve sınır hattını korumak;

  • İşgal edilen toprakları kurtarma: Rakibin eline geçen bölgeleri karşı taarruz ile geri almak;

  • «Güvenlik bölgesi» oluşturma: İşgal riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla doğrudan komşu devlet veya sınır bölgeleri içinde özel bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmak.

Hazar Filosu'nun rolü: Denizden destek ve çıkarma karşıtı savunma

Karadaki şiddetli manevraların yanı sıra, operasyona Rusya'nın Hazar Filosu güçleri de aktif olarak katılıyor:

  • Denizden topçu ve füze desteği: Savaş gemileri, kara birliklerinin ilerleyişini denizden destekliyor;

  • Çıkarma karşıtı operasyonlar: Kıyı altyapısını düşman çıkarmalarına karşı korumak ve stratejik deniz yollarını abluka altına alma operasyonları gerçekleştiriliyor.

Orta Asya yönü ve Hazar Denizi boyunca eş zamanlı olarak yürütülen bu kapsamlı askeri tatbikatlar, bölgedeki güvenlik mimarisi ve küresel jeopolitik değişimler ışığında uluslararası analistlerin ve askeri uzmanların ciddi dikkatini çekiyor.

Sent-2026Rusya Savunma BakanlığıHazar FilosuOrta Asya Stratejik YönüAskeri Tatbikat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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