Kuzey Aral'da su seviyesi 44 metreye yükselebilir

Kazakistan, Dünya Bankası ile iş birliği içinde Kuzey Aral'daki su seviyesini Baltık sistemi bazında 44 metreye ulaştırmayı planlıyor. Bu proje ile Aral Gölü'nün kuzey kısmındaki su hacminin artırılması ve ekolojik durumun iyileştirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama Kazakistan Başbakanlığı basın servisi tarafından yapıldı.

Son 20 yılı aşkın süredir Kuzey Aral'ın yüzey alanının yüzde 36 oranında genişlediği belirtiliyor. Bu süre zarfında su hacmi de yaklaşık iki katına çıkarak 23,4 milyar metreküpe ulaştı. Aynı zamanda suyun tuzluluk oranı da iki kat azaldı.

Projenin bir sonraki aşamasında, Aral'ın restorasyonunda kritik öneme sahip olan Kokaral Barajı'nın yeniden inşası planlanıyor. Dünya Bankası ile ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında su seviyesinin Baltık sistemi bazında 44 metreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yapılan hesaplamalara göre, önümüzdeki 5-6 yıl içinde Kuzey Aral'ın yüzey alanını 3,9 bin kilometrekareye, su hacmini ise 34 milyar metreküpe çıkarmak planlanıyor. Bunun, deniz bölgesindeki ekolojik koşulları daha da iyileştirmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Kazakistan, Aral'ın kurumuş tabanında yeşillendirme ve orman ıslahı çalışmalarını da sürdürüyor. Şu ana kadar 1,1 milyon hektarlık alanda orman ıslahı faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kurumuş deniz tabanını bitkilerle kaplamak amacıyla 3,4 bin ton saksaul ve tuza dayanıklı bitki tohumu ekildi. Ayrıca 56,2 milyon adet saksaul fidanı dikildi.

Fidan yetiştirmek için özel bir fidanlık da kuruldu. 33 hektarlık alana sahip bu fidanlık, yılda 3 milyon fidan üretme kapasitesine sahip.

Kazakistan, Aral Gölü'nün yanı sıra Hazar Denizi'nin ekolojik durumuna da odaklanıyor. Ülke, Hazar Denizi'ni korumaya yönelik devletlerarası bir program hazırlıyor.

Söz konusu programda Hazar Denizi'ndeki su seviyesinin düşmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su kirliliği ile mücadele ve ekolojik izleme sisteminin iyileştirilmesi gibi konulara özel önem verilmesi planlanıyor.

Böylece Kazakistan, Aral ve Hazar denizlerinin ekolojik durumunu iyileştirmek, su kaynaklarını korumak ve bu bölgelerdeki doğal çevreyi restore etmek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçiriyor.