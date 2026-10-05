Hong Kong'da korkunç cinayet: Milyoner model eski ailesi tarafından vahşice öldürüldü

Hong Kong moda dünyasının parlayan yıldızı, ünlü milyoner model ve influencer Abby Choi Tin-fung'un vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve dava süreci yeni detayları gün yüzüne çıkardı. Yerel nüfuzlu The Standard gazetesinin haberine göre, dünya moda dergilerinin kapaklarını süsleyen 28 yaşındaki güzelin hayatı, yıllarca maddi destek sağladığı eski aile üyeleri — kayınpederi, eski eşi ve kayınbiraderi — tarafından sonlandırıldı.

Tüm Asya'yı sarsan bu cinayetin asıl sebebinin, merkezdeki değerli elit gayrimenkulü elinde tutma hırsı ve açgözlülük olduğu ortaya çıktı.

Aramada bulunan korkunç manzara

Abby Choi'nin kaybolduğu 21 Şubat 2023 tarihinde duyurulmuştu. Sadece iki gün sonra polis, Tai Po bölgesindeki Lung Mei köyünde bulunan kiralık evlerden birinde modelin parçalanmış ceset kalıntılarını buldu:

Olay yerindeki maddi deliller: Operasyon ekibi, ev içinde cinayet aleti olarak kullanılan elektrikli testere ve et kıyma makinesini tespit etti;

Vahşetin boyutu: Maktulün cesedi parçalara ayrılarak buzdolabı ve büyük tencerelere yerleştirilmiş, kafatası ise ayrı bir kapta bulunmuştu;

Tutuklamalar: İlk olarak modelin eski eşi Alex Kwong, ardından babası Kwong Kau ve ağabeyi Anthony Kwong gözaltına alındı.

7,6 milyon dolarlık gayrimenkul: Trajedinin ana nedeni

Abby Choi ve Alex Kwong'un evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Çift 2015 yılında boşanmış olsa da, çocuklara ağırlıklı olarak eski kayınpeder ve kayınvalide bakıyordu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Abby, onları her açıdan desteklemeye devam etti:

Lüks hediye: 2019 yılında model, çocuklarının ve eski akrabalarının rahat yaşaması için Hong Kong merkezinden değeri 60 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 7,64 milyon ABD doları ) olan lüks bir daire satın aldı;

Kayınpeder üzerine tescil: Vergi ve idari kolaylıklar nedeniyle ev resmen eski kayınpederi Kwong Kau adına tescil edilmişti ve bu hatalı adım, modelin kaderinde uğursuz bir rol oynadı;

Çocukların okulu ve taşınma talebi: 2022'de Choi, çocuklarının okuluna yakın olması için merkezdeki bu elit evi satıp başka bir bölgeden yeni bir daire almaya karar verdi. Eski kayınpederine ve ailesine de yeni eve taşınmalarını teklif etti, ancak onlar merkezdeki değerli mülkten çıkmak istemediler.

Aile içi kısa bir planlamanın ardından Kwong Kau ve büyük oğlu Anthony, milyonlarca dolarlık dairenin ellerinde kalması için Abby Choi'yi fiziksel olarak ortadan kaldırma planı yaptı.

Parlak dergiler ikonunun trajedisi

Abby Choi Tin-fung, ülkesinde ve uluslararası moda endüstrisinde tanınan bir stil ikonu idi. Düzenli olarak Vogue, Elle, Harper's Bazaar ve L'Officiel gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer alıyor, Paris ve Milano moda haftalarının daimi onur konuğu oluyordu.

Şu anda Hong Kong mahkemesinde bu sansasyonel cinayetle ilgili devam eden dava sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. Gözaltına alınan aile üyeleri suçlamaları reddettiği için, adli tıp uzmanları ve müfettişler her bir sanığın cinayetteki rolünü kanıtlamak için çalışıyor. Kamuoyu ise bu vahşi cinayetin failleri için en ağır cezanın verilmesini bekliyor.