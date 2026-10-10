Gazeteci asansörde vurularak öldürüldü: 20 yıllık cinayet sırrı çözülemedi

·8·Dünya
Gazeteci asansörde vurularak öldürüldü: 20 yıllık cinayet sırrı çözülemedi

7 Ekim 2006'da Moskova'da «Novaya gazeta» gazetecisi Anna Politkovskaya kendi evinin asansöründe vurularak öldürüldü. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen cinayetin arkasındaki azmettiricinin kim olduğu hala belirlenemedi.

Politkovskaya 48 yaşındaydı. Rusya'nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biri olarak bilinen Politkovskaya, özellikle Çeçenistan'daki savaş ve oradaki insan hakları sorunlarını haberleştirmişti.

Gazeteci makalelerinde işkence, yargısız infazlar, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi konuları ele alıyordu. Yazıları kamuoyunun dikkatini ciddi sorunlara çekmişti.

Meslek hayatı boyunca Politkovskaya birçok kez tehdit ve baskıya maruz kaldı. Öldürülmesi hem Rusya'da hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Gazetecinin cinayetiyle ilgili birkaç kişi hüküm giymiş olsa da, suikast emrini veren kişinin kim olduğu sorusu hala cevapsız kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Anna Politkovskaya davası, gazeteci güvenliği ve ifade özgürlüğü tartışmalarında hala gündeme gelmektedir.

Anna PolitkovskayaNovaya GazetaÇeçenistanGazeteci Güvenliğiİfade Özgürlüğü
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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