Anna Politkovskaya cinayetinin üzerinden 20 yıl geçti, ancak azmettirici hala meçhul

Gazeteci, evinin asansöründe vurularak öldürüldü. Aradan 20 yıl geçti ancak cinayetin asıl azmettiricisinin kim olduğu hala bilinmiyor.

7 Ekim 2006 tarihinde Moskova'da, Novaya Gazeta muhabiri Anna Politkovskaya, yaşadığı apartmanın asansöründe vurularak öldürüldü. 48 yaşındaydı.

Politkovskaya, Rusya'nın önde gelen araştırmacı gazetecilerinden biriydi ve ağırlıklı olarak Çeçenistan'daki savaşı ve sonuçlarını haberleştiriyordu. İnsan hakları ihlalleri, işkence, yargısız infazlar, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma vakaları hakkında yazılar yazdı. Mesleki faaliyetleri sırasında birçok kez tehdit ve baskıya maruz kaldı.

Cinayetin ardından uzun süren soruşturma ve yargılama süreçleri yürütüldü. Rus mahkemeleri, cinayetle bağlantılı altı kişiyi suçlu buldu. Bunlar arasında cinayeti organize edenler ve tetikçiler de vardı. Ancak mahkeme kararları, cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymadı.

2018 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Politkovskaya cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmanın yeterince etkili olmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, Rusya'nın insan yaşamını koruma yükümlülüğünün usul yönünden ihlal edildiğini belirtti.

Bu olay neden tam da şimdi tekrar gündeme geldi?

7 Ekim 2026'da Anna Politkovskaya'nın öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Bu vesileyle Avrupa Birliği resmi bir açıklama yaparak Rusya'yı etkili, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve suça karışan herkesi adalete teslim etmeye çağırdı.

Açıklamada, cinayet davasında hüküm giyen Sergey Hacıkurbanov'un akıbetine de değinildi. 2014 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Hacıkurbanov'un, Ukrayna'daki savaşa katıldıktan sonra 2023 yılında Rusya Devlet Başkanı tarafından affedildiği ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği, bu durumun hesap verebilirlik konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını vurguladı.

Aradan 20 yıl geçti ancak temel soru hala cevapsız. Cinayetle bağlantılı kişiler hüküm giymiş olsa da, Anna Politkovskaya'nın ölümünü kimin azmettirdiği resmen belirlenmedi. Avrupa Birliği de Rusya'yı bu olayı tam olarak aydınlatmaya çağırıyor.