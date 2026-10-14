Almatı'da 37 yaşındaki adam park yeri yüzünden vahşice öldürüldü

Kazakistan'ın Almatı şehrinde basit bir park yeri yüzünden çıkan tartışma, bir insanın trajik ölümüyle sonuçlandı. 37 yaşındaki Danil Shetnikov, evinin önünde yabancı bir sürücüden aracını biraz çekmesini rica ettikten sonra bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ailesini ve yakınlarını derin bir yasa boğan bu kanlı olayla ilgili soruşturma başlatılmış olsa da, merhumun yakınları suçun daha ağır bir maddeden nitelendirilmesini ısrarla talep ediyor.

Olay nasıl gerçekleşti: Ricadan kanlı saldırıya

Lada.kz haber kaynağının aktardığı bilgilere göre olay 4 Ekim'de meydana geldi:

Tartışmanın başlangıcı: Danil, oğlu ve yakın arkadaşlarıyla şehir dışındaki bir geziden dönmüştü. Evinin önündeki park yerinde yabancı bir araba olduğunu görünce, sürücüsünden aracı başka bir yere çekmesini rica etti;

Şiddete dönüşen sözlü kavga: Basit bir rica, sürücünün sert tepkisine yol açtı ve tartışma anında kavgaya dönüştü;

Kardeşlerin vahşeti: Sürücü yardımına kardeşini çağırdı. Olay yerine gelen adam aniden bıçak çıkararak Danil'in boyun bölgesine ağır bir darbe indirdi;

Araca saldırı: Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıdan sonra kimliği belirsiz kişiler merhumun aracına taş atarak yan camlarını kırdı.

Eşinin gözyaşları: «Boğazını tutarak kanlar içinde yere yığıldı»

Merhumun dul eşi Irina Shetnikova dehşet anlarını hatırlayarak cinayetin nasıl gerçekleştiğini gözyaşlarıyla anlattı:

«Başta eşimin başına sadece yumruk attıklarını sandım. Ancak sonra aniden boynunu tutarak avluya koştu, yere yığıldı ve nefes alamadan kanlar içinde kaldı. Sonradan anladık ki boğazını bıçakla kesmişler.»

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kurban, doktorların tüm çabalarına rağmen bir hafta sonra yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli ailenin kaçışı ve soruşturma tartışması

Merhumun yakınları, Danil'in bu komşusuyla daha önce tanışmadığını ve aralarında hiçbir husumet veya anlaşmazlık yaşanmadığını belirtti. Saldırganın ailesi yan binada kiracı olarak oturuyordu ve kanlı olaydan sonra evi aceleyle boşaltıp taşındılar:

Gözaltı ve tedbir kararı: Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak tutuklandı;

Maddeye itiraz: Polis, olayla ilgili olarak «Kasten ağır bedensel zarar verme sonucu dikkatsizlikten ölüme sebebiyet verme» maddesi üzerinden soruşturma başlattı;

Ailenin talebi: Merhumun yakınları suçun kasten işlendiğini vurgulayarak, davanın «Kasten adam öldürme» maddesine göre yeniden nitelendirilmesini ve suçlulara en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.

Şu anda soruşturma süreci Almatı Şehri Polis Departmanı yönetiminin kişisel denetimi altında. 37 yaşında vahşice öldürülen Danil Shetnikov geride eşini ve sekiz yaşındaki oğlunu bıraktı. Ailenin bir ay sonra bir kız çocuğu daha dünyaya gelecekti.