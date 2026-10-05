MrBeast 24 saatte 71,8 milyon izlenme ile rekor kırdı

YouTube platformasının en popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, bir başka büyük başarıya imza attı. Yeni videosu, yayınlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde 71,8 milyon kez izlendi. Bu rakam, YouTuber'ın bir gün içindeki izlenme sayısı bakımından kişisel rekoru oldu.

Videoya olan ilgi sadece izlenme sayısında değil, aynı zamanda izleyicilerin videoyu ne kadar süre izlediğinde de kendini gösterdi. Verilere göre kullanıcılar videoyu ortalama 20 dakikadan fazla izledi.

Sonuç olarak videonun toplam izlenme süresi 1 milyar dakikayı aştı. Bu durum, MrBeast içeriklerinin YouTube kitlesi arasında ne kadar büyük bir ilgi uyandırdığını gösteriyor.

MrBeast son yıllarda büyük projeleri, yüksek ödülleri ve sıra dışı videolarıyla platformun en tanınmış içerik üreticilerinden biri haline geldi. Yeni rekor ise YouTube'daki üstün başarılarına bir yenisini daha ekledi.