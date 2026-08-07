ABD mahkemesi Meta’ya çocuk güvenliği nedeniyle para cezası verdi

·47·Teknoloji
ABD mahkemesi Meta’ya çocuk güvenliği nedeniyle para cezası verdi

ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir mahkeme, perşembe günü Meta’yı sosyal medyanın zararlı etkileri ve bağımlılık yaratmasıyla ilgili davada ek olarak 567 milyon dolar para cezası ödemeye mahkûm etti. Bu karar, reşit olmayanların güvenliğini sağlama ve teknoloji devlerini sorumlu tutma yönündeki önemli hukuki süreçlerde büyük bir adım oldu. Haberi Techcrunch.com 'un haberine göre .

ixbt.com’un haberine göre, bu tutar mart ayında verilen 375 milyon dolarlık cezaya eklenerek şirketin ödemesi gereken toplam cezayı 942 milyon dolara çıkardı. Mahkeme ayrıca Meta platformlarının eyaletteki çalışma biçiminde ciddi değişiklikler yapılmasını talep etti.

Platformların faaliyetlerine getirilen yeni kısıtlamalar

Mahkeme kararına göre şirket, kendi ağlarında beğeni sayılarını göstermeyi durdurmalı veya bunu yalnızca ebeveyn ya da vasinin izniyle yapmalıdır. Ayrıca eyaletteki reşit olmayan kullanıcılar için bildirimler (push bildirimleri) 22:00 ile 07:00 arasında geçici olarak durdurulmalıdır.

Buna ek olarak, gençlerin sosyal medya kullanım süresi ayda 90 saatle sınırlandırılacak. Bu, günde yaklaşık üç saate denk geliyor. Mahkeme kararında, New Mexico eyaletindeki çok sayıda kişinin Meta ürünleri nedeniyle cinsel istismar riski, eğitim sürecinin aksaması ve ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Tarafların tutumu ve yargı süreci

Yargıç, Meta’nın eyaletteki gençler arasında yaşanan ruh sağlığı krizinin tek nedeni olmadığını kabul etse de platformlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. Şirketin eyalette ciddi bir kamu güvenliği tehdidi yarattığını ve bunu gidermek zorunda olduğunu ifade etti.

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez’e göre Meta, platformlarının çocuklara zarar verdiğini yıllardır bilmesine rağmen güvenlik yerine kârı ve etkileşim ölçütlerini önceliklendirdi. Meta temsilcisi Andy Stone ise buna karşılık şirketin temyize başvuracağını açıkladı.

Bu mahkeme kararı, mart ayında Los Angeles’ta verilen ve sosyal medyanın bağımlılık yaratıcı özelliklerinin kınandığı başka bir davanın ardından geldi. Meta şu anda ABD’nin diğer bölgelerinde de çok sayıda davayla karşı karşıya; bunlar arasında 33 eyaletin bir araya gelerek açtığı büyük dava da bulunuyor.

MetaMahkemePara CezasıÇocuk GüvenliğiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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