9 yaşındaki Çinli çocuk Rubik küpünü 2,51 saniyede çözerek dünya rekorunu kırdı (video)

Speedcubing (Rubik küpünü hızlı çözme) dünyasında, insan zekasının ve tepki hızının sınırlarını zorlayan yeni bir tarihi sonuç kaydedildi. 9 yaşındaki Çinli Xuanyi Gen resmi bir yarışmada küpü inanılmaz bir dereceyle, 2,51 saniyede tamamlayarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Yarışma tablosuna yansıyan bu fantastik sonuç, genç dâhinin gezegenin en hızlı speedcuber'ı unvanını geri kazanmasını sağladı ve sporun uzmanlarını hayrete düşürdü.

Tahtın dönüşü ve 3 saniyelik bariyerin aşılması

Xuanyi Gen'in rekoru sadece bir tesadüf değil, uzun yıllar süren aralıksız antrenmanların bir sonucudur:

7 yaşında ilk zafer: Xuanyi, dünyanın en iyi derecesini ilk kez henüz 7 yaşındayken elde ederek uzmanların dikkatini çekmişti;

Rekabet ve karşı hamle: Daha sonra bu derecesi rakipleri tarafından geçilmiş ve onlar tarihte ilk kez 3 saniyelik sınırı aşarak 2,76 saniyelik bir sonuç elde etmişlerdi;

Çeyrek saniyelik üstünlük: 9 yaşındaki yetenek pes etmedi ve önceki rekordan tam çeyrek saniye (0,25 saniye) düşerek süreyi 2,51 saniyeye indirdi.

Parmakların saniyelik hareketi: Bu nasıl başarıldı?

Speedcubing'de 2,51 saniyelik sonuç, insan gözünün takip etmekte zorlandığı algoritmalar ve yüksek konsantrasyon gerektirir:

Önceden hesaplama: Yarışma kurallarına göre, katılımcıya küp verildikten sonra birkaç saniye içinde tüm kombinasyonları zihinsel olarak planlaması gerekir;

Saniyenin binde biri: Xuanyi, start düğmesine bastığı andan itibaren saniyede 10'dan fazla hamleyi kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek durdurma paneline dokundu.

9 yaşındaki Xuanyi Gen'in bu başarısı, modern speedcubing tarihinde yeni bir dönüm noktası açtı ve çocukların zihinsel potansiyelinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.