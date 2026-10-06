Taliban şair Mujda Özbek'i neden tutukladı?

·11·Dünya
Taliban şair Mujda Özbek'i neden tutukladı?

Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban güvenlik güçleri, Mujda Özbek adlı şairi gözaltına aldı. Bölgedeki kaynakların bildirdiğine göre, tutuklanmasının nedeni kadının Taliban politikalarını ve ülkedeki durumu eleştiren şiirleri oldu.

Kaynakların Kabul Now yayın organına 4 Ekim'de verdiği bilgiye göre, şair dört gün önce Talukan şehrinde yakalandı. Şu anda Taliban'ın kontrolü altında tutulduğu belirtiliyor.

Şairin aile üyeleri olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bölge yetkilileri de tutuklama durumu hakkında sessizliğini koruyor. Bu nedenle Mujda Özbek'in mevcut durumu ve nerede tutulduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İnternet kullanıcıları şairin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

Afganistan'da ifade özgürlüğüne yönelik baskı artıyor

Afganistan'da ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Taliban'ın Ağustos 2021'de yönetimi yeniden ele geçirmesinden bu yana gazeteciler, yazarlar ve aktivistler sık sık gözaltına alınıyor.

İnsan hakları örgütleri, ülkede eleştirmenlerin keyfi olarak tutuklanması ve onlara baskı uygulanması vakalarını düzenli olarak rapor ediyor.

Medya ve kültür sektörü de sıkı denetim altında

Taliban bugüne kadar medya faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla yirmiden fazla talimat ve kısıtlama getirdi. Bunun sonucunda birçok yayın organı faaliyetlerini durdurdu. Yüzlerce gazeteci ise güvenlikleri nedeniyle ülkeyi terk etmek veya gizli bir hayat sürmek zorunda kaldı.

Aynı zamanda sanat ve kültür sektörü temsilcilerine de ciddi kısıtlamalar getirildi. Şairler, müzisyenler ve diğer sanatçılar çeşitli denetimlerle karşı karşıya. Korku ve baskı ortamında birçok sanatçı, eserlerini sansür altında üretmeye zorlanıyor.

Taliban, ülkede müzik dinlenmesine ve icra edilmesine de karşı bir tutum sergiliyor. Yetkililer tarafından müzik aletlerine el konulduğu ve daha sonra imha edildiğine dair haberler yayılıyor.

Televizyon ve radyolarda müzik yayını yapılması da yasaklandı. Bu yılın Şubat ayında Taliban'ın 600'den fazla müzik aletini yaktığı bildirilmişti.

Hükümet, halktan el konulan müzik aletlerinin imha edilme nedenini, bunların "insanları yoldan çıkardığı" şeklinde açıkladı.

TalibanAfganistanTaharMujdaÖzbek
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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