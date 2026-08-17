Şiddetli çatışmalar: Taliban Bedahşan üzerindeki kontrolünü kaybediyor mu?

·1·Dünya
Şiddetli çatışmalar: Taliban Bedahşan üzerindeki kontrolünü kaybediyor mu?

Afganistan’ın Tacikistan sınırındaki Bedahşan vilayetinde askerî ve siyasi durum ciddi biçimde kötüleşti. en.didpress.com haber portalının bildirdiğine göre, vilayetin en az beş büyük ilçesinde Taliban hükûmet güçleri ile silahlı muhalefet arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Bilgilere göre saldırılar Afganistan Özgürlük Cephesi ve tanınmış saha komutanı Cuma Han Fatih’ebağlı güçler tarafından gerçekleştiriliyor. Çatışmalar Maymi, Zebak, Nusay, Şahi ilçeleri ile vilayet merkezi Feyzabad çevresini tamamen etkisi altına aldı.

Çatışmaların merkezinde Nusay ilçesi: Yerleşim yerleri el değiştiriyor

Şu anda en ağır çatışmalar Nusay ilçesinde yaşanıyor:

  • Yerleşim yerlerinin kontrolü: Komutan Fatih’in destekçileri birkaç gündür bir dizi stratejik yerleşim yerini kontrol altında tutuyor ve Taliban’ın karşı saldırılarını başarıyla püskürtüyor;

  • Altyapının yıkımı: Çatışmalar sonucunda yerel pazarlar ve konutlar ciddi hasar gördü. Taliban, sivillerin evlerini boşaltarak bunları tahkim edilmiş askerî mevzilere dönüştürüyor;

  • İnsani kriz: Silahlı çatışmalar ve güvenlik tehdidi nedeniyle binlerce sivil evlerini terk ederek Feyzabad’a kaçmak zorunda kalıyor.

Askerî araçlar uçuruma yuvarlandı: Taliban kontrolü kaybediyor mu?

Zebak ve Şehr-i Büzürg ilçelerinde muhalefetin pusu saldırıları sonucunda Taliban güçleri ciddi kayıplar verdi:

  • Uçuruma yuvarlanan araçlar: Silahlı saldırılar ve hatalı manevralar sonucunda Taliban’ın askerî ve istihbarat birimlerine ait araçlar derin vadilere yuvarlandı, çok sayıda güvenlik görevlisi ağır yaralandı;

  • Resmî açıklamalar: Taliban yetkilileri şimdilik kendi saflarındaki kesin kayıplara ilişkin bilgi vermiyor ve yalnızca “düşman unsurlar etkisiz hâle getirildi” şeklindeki kısa açıklamalarla yetiniyor.

Buna rağmen askerî analistler, çatışmaların yayıldığı coğrafyanın genişlemesi ve mülteci akınının hızla artmasının Taliban’ın stratejik öneme sahip Bedahşan bölgesi üzerindeki tam kontrolünü kaybettiğine işaret ettiğini belirtiyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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