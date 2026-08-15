Tacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybetti

·79·Dünya
Tacikistan'da Afganistan tarafından açılan ateş sonucu kadın hayatını kaybetti

Tacikistan'ın Darvoz ilçesinde Afganistan topraklarından açılan ateş sonucu 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Açıklama Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre olay, 13 Ağustos'ta Penc Nehri yakınlarında meydana geldi. Afganistan tarafından açılan ateş, Tacikistan kıyısındaki Darvoz ilçesine bağlı Dashtak köyünde yaşayan kadına isabet etti ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Tacikistan tarafı, son günlerde Afganistan'ın Badahşan vilayetinde silahlı çatışmaların yoğunlaştığını bildirdi. Taliban hareketi ile muhalif güçler arasındaki çatışmalar, sınır bölgelerindeki güvenliğe ilişkin endişeleri artırıyor.

Resmî Duşanbe ayrıca, Afganistan topraklarından atılan kurşunlar nedeniyle Tacikistan'ın devlet hava sahasının ihlal edildiğini ve sınır yakınındaki bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan tarafını devlet sınırının dokunulmazlığına saygı göstermeye çağırdı. Ayrıca bu tür olayların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için gerekli ve etkili önlemlerin alınması istendi.

Bilgi için, Afganistan'ın Badahşan vilayeti Tacikistan'ın Darvoz ilçesi ve Batı Pamir bölgeleriyle sınır komşusudur. Bölgedeki silahlı çatışmalar, sınıra yakın yerleşimlerde yaşayanların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıyor.

TacikistanAfganistanTalibanBadahşanDuşanbe
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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