Güneş'te şiddetli patlama meydana geldi: Güneş yüzeyindeki güçlü parlama Dünya'yı nasıl etkiler?

·2·Dünya
Güneş'te şiddetli patlama meydana geldi: Güneş yüzeyindeki güçlü parlama Dünya'yı nasıl etkiler?

Güneş yüzeyinde yeni bir güçlü dinamik aktivite gözlemlendi. Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI) ve Güneş Astronomisi Laboratuvarı uzmanları, yıldızımızda şiddetli bir parlama (patlama) meydana geldiğini resmen kaydetti.

Astronomik gözlemlere göre parlama, 5 Ekim akşamı, Taşkent saatiyle gece saatlerinde gerçekleşmiş olup, yüksek aktivite olarak kabul edilen M1.0 seviyesi olarak derecelendirildi. Bu gösterge, son bir ay içindeki en belirgin güneş olaylarından biri oldu.

M1.0 kategorisi ne anlama geliyor?

Güneş parlamaları, yayılan X-ışını gücüne göre A, B, C, M ve X olmak üzere beş ana sınıfa ayrılır:

  • M sınıfı ölçeği: «M» kategorisindeki patlamalar, maksimum «X» sınıfından sonra gelen güçlü olaylardır ve «şiddetli parlamalar» grubuna girerler;

  • Uzay etkisi: Bu seviyedeki parlamalar, Dünya'daki kısa dalga radyo iletişim sistemlerinde geçici kesintilere yol açabilir ve kutup bölgelerinde zayıf radyasyon fırtınaları oluşturabilir;

  • Mevcut durum: Bilim insanları, bu patlamadan sonra Güneş yüzeyindeki aktivitenin biraz sakinleştiğini ve şimdilik yeni ciddi patlamalar gözlemlenmediğini belirtiyor.

Dünya'da şiddetli bir manyetik fırtına bekleniyor mu?

Güneş'te bir parlama meydana geldiğinde en büyük endişe, plazma bulutlarının (koronal kütle atımı) Dünya'ya doğru hareket etmesi ve jeomanyetik alanı sarsmasıyla ilgilidir:

  • Bilim insanlarının sonucu: Patlamanın merkez üssü ve yönünün jeomanyetik alana ne kadar doğrudan etki edeceği, önümüzdeki saatlerdeki radar verilerine göre netleştirilecektir;

  • Olası etkiler: Eğer plazma akışı Dünya'nın manyetik alanına çarparsa, zayıf veya orta şiddette manyetik fırtınalar gözlemlenebilir.

Sağlığı nasıl korumalı? Uzman tavsiyeleri

Jeomanyetik titreşimler özellikle kalp-damar hastalığı olan, kan basıncı dengesiz ve hava durumuna duyarlı (meteosensitif) kişileri etkileyebilir:

  • Günlük rutin: Uzmanlar, böyle günlerde uyku düzenine dikkat edilmesini, aşırı stresten ve fiziksel yorgunluktan kaçınılmasını tavsiye ediyor;

  • Su ve beslenme: Gün boyunca bol miktarda temiz su içilmesi, yağlı ve baharatlı yiyecekler ile kahve ve enerji içeceklerinin tüketiminin sınırlandırılması önerilir;

  • Gerekli ilaçlar: Kronik tansiyon sorunu olan kişilerin, doktor tarafından reçete edilen ilaçlarını zamanında kullanmaları yerinde olacaktır.

Güneş PatlamasıManyetik FırtınaUzay Araştırmaları EnstitüsüJeomanyetik AktiviteGüneş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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