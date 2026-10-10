Bugün saat 20:00'den sonra şiddetli bir manyetik fırtınanın başlaması bekleniyor (video)

Dünya, bir sonraki güçlü uzay sınavıyla karşı karşıya. Rusya Bilimler Akademisi Güneş Astronomisi Laboratuvarı (XRAS) uzmanları tarafından sunulan sinoptik modellere ve son hesaplamalara göre, bugün, Taşkent saatiyle 20:00'den sonra gezegenimizin manyetosferinde önemli düzeyde jeomanyetik istikrarsızlık ve manyetik fırtınaların başlaması öngörülüyor.

Bilim insanlarının belirttiğine göre, Güneş yüzeyindeki aktif patlamalar sonucunda açığa çıkan üç büyük plazma bulutu doğrudan Dünya yörüngesine doğru büyük bir hızla ilerliyor.

Plazma akışı ve grafiklerdeki tehlike: İzleme neyi gösteriyor?

Güneş rüzgarı yayılım modelini (SWPC Enlil WSA) yansıtan radar görüntüleri, gezegenimizin manyetosferine verilecek darbenin boyutunu açıkça ortaya koyuyor:

Üst üste üç dalga: Güneş'ten çıkan plazma akışları uzay boyunca spiral şeklinde yayılarak, en yoğun kısımları tam da Dünya'nın manyetik kalkanıyla çarpışmak üzere;

En tehlikeli dalga: Bilim insanlarının analizine göre, yaklaşan üç buluttan en az biri aşırı yüksek yoğunluğa sahip olup, atmosfere ulaştığında güçlü jeomanyetik titreşimleri (fırtınayı) tetikleyecektir;

Faaliyetin zirvesi: Grafiklerdeki plazma yoğunluğu göstergeleri, 9-11 Ekim günlerinde zirveye ulaşacağını ve sonraki günlerde de istikrarsız dalgalanmaların devam edeceğini gösteriyor.

Manyetik fırtınanın olası etkisi ve tavsiyeler

Bu tür uzay olayları hem teknik altyapıyı hem de insan organizmasını etkileyebilir:

İletişim ve navigasyon: Güçlü jeomanyetik fırtınalar sırasında kısa dalga radyo iletişiminde kesintiler, uydu sistemlerinde ve GPS navigasyon cihazlarında hatalar görülme olasılığı vardır;

Hava durumuna duyarlı kişilerin sağlığı: Kan basıncı değişken olan, kalp-damar hastalığı bulunan vatandaşlarda, yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve tansiyon yükselmesi veya düşmesi görülebilir;

Uzman tavsiyesi: Böyle günlerde fiziksel zorlanmaları azaltmak, daha fazla sıvı (temiz su) tüketmek, yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmak ve uyku düzenine sıkı sıkıya uymak tavsiye edilir.

Gezegenimizin yakınındaki radyasyon ortamı ve jeomanyetik gerilim seviyesi uluslararası gözlemevleri tarafından sürekli olarak izlenmektedir.