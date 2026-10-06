Dünyada ikinci manyetik fırtına sona erdi

·3·Teknoloji
Dünyada ikinci manyetik fırtına sona erdi

Dünya gezegeninde bu sonbahar mevsiminin ikinci jeomanyetik fırtınası sona erdi. Uzmanlar, ilk tahminlere göre bir gün gecikmeli başlayan bu doğa olayının orta şiddetteki G2 seviyesine ulaştığını kaydetti. Şu anda Güneş aktivitesi normal değerlerine dönmüş olup, yakın zamanda yeni şiddetli gerilimlerin meydana gelme olasılığı düşük görülmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, jeomanyetik dalgaların ana nedeni, orta büyüklükteki bir koronal delikle bağlantılı olan hızlı güneş rüzgarı akımıdır. Bu kozmik faktörün Dünya çevresindeki ortama etkisi kısmen devam etse de, olayın en güçlü ve aktif evresi çoktan geride kaldı.

Jeomanyetik titreşimlerin ölçeği

Gözlem süresince jeofizik aktivite, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ölçeğine göre G1 ve G2 seviyeleri arasında değişti. Hatırlatmak gerekirse, bu beş puanlık sistemde G5 en ekstrem ve güçlü fırtına seviyesini ifade eder. Uzmanlar, son belirgin parlamanın Moskova saatiyle 08:00 civarında gözlemlendiğini ve sonrasında tüm göstergelerin stabilize olduğunu belirtti.

Bu jeomanyetik olay, mevcut sonbahar mevsimindeki ikinci vaka oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, sonbahardaki ilk manyetik fırtına daha önce, yani 8 Eylül tarihinde kaydedilmiş ve biraz daha zayıf olan G1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu ardışıklık, Güneş'teki süreçlerin mevcut dinamiğini açıkça göstermektedir.

Uzmanlar, şu anda uzay hava durumunun stabil olduğunu ve gezegenimiz sakinleri için endişelenecek bir durum olmadığını vurguluyor. Buna rağmen bilim insanları, bu tür süreçlerin teknolojileri ve iletişim sistemlerini etkileyebileceği için Güneş yüzeyindeki değişimleri sürekli olarak izlemeye devam ediyorlar.

Manyetik FırtınaGüneş AktivitesiG2 SeviyesiUzay Hava DurumuJeomanyetik Titreşimler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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