Danimarka'da siber felaket: 8,8 milyon kişinin kişisel verileri internete sızdı

·6·Dünya
Danimarka'da siber felaket: 8,8 milyon kişinin kişisel verileri internete sızdı

Avrupa'nın dijital açıdan en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen Danimarka'da, devlet güvenliği ve vatandaş gizliliği ile ilgili benzeri görülmemiş büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Saygın Bloomberg haber ajansının bildirdiğine göre, kimliği belirsiz kişiler ülkenin Merkezi Kişi Kaydı (CPR) sistemine erişim sağladı.

Bu siber olay sonucunda yaklaşık 8,8 milyon kişinin isimleri, açık adresleri ve en önemlisi gizli kişisel kimlik numaraları ifşa oldu.

Nüfusu 6 milyon olan bir ülkede 8,8 milyon kişinin verisi nasıl sızdı?

Danimarka'nın resmi nüfusu şu anda yaklaşık 6 milyon kişi olduğu için bu rakam birçok soruyu beraberinde getirdi. Yetkililer durumu şöyle açıkladı:

  • Kaydın genel kapsamı: Ülkenin tekil kaydında (CPR) toplam 11 milyona yakın kişi kayıtlıdır; bu liste sadece şu an yaşayanları değil, aynı zamanda vefat edenleri ve yurt dışına taşınan eski vatandaşları da içermektedir;

  • İfşa olan verilerin ölçeği: Güvenlik sisteminin ihlali sonucunda, bu genel veritabanının büyük bir kısmı, yani tam 8,8 milyon kişilik veri seti üçüncü şahısların kontrolüne geçti;

  • Kimlik numarasının riski: Danimarka'da kişisel CPR numarası; banka hesabı açmak, tıbbi hizmetlerden yararlanmak ve tüm devlet portallarına giriş yapmak için temel bir "dijital anahtar" görevi görür. Başkalarının eline geçmesi, dolandırıcılık riskini ciddi oranda artırır.

«Bu son derece tehlikeli bir olay»: Hükümet acil soruşturma başlattı

Bu sansasyonel olayla ilgili Danimarka Yükseköğretim, Bilim ve Dijitalleşme Bakanı Christina Egelund resmi bir açıklama yaptı:

«Bu, olağanüstü derecede ciddi ve tehlikeli bir olaydır. Devlet sisteminin güvenliğinin bu şekilde zedelenmesine asla izin veremeyiz.»

Bakan, CPR merkezi sisteminin tüm güvenlik katmanlarının derhal tam bir incelemeden geçirilmesi talimatını verdi. Aynı zamanda tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak şüpheli aramalar, oltalama (phishing) mesajları ve e-posta dolandırıcılıklarına karşı ciddi uyarılarda bulundu.

Dünya için dijital bir ders

Uzmanlara göre, kamu hizmetlerini yüzde 100 dijitalleştiren ve bürokrasiden tamamen vazgeçen bir Batı ülkesinde bu ölçekte bir veri hırsızlığı, tüm dünya için büyük bir uyarı niteliğindedir.

Olay, tekil veritabanları merkezileştikçe tek bir hata veya zafiyetin tüm ülke vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini gösteriyor. Şu anda siber saldırının veya sistemdeki teknik arızanın nedenlerine ilişkin uluslararası düzeyde bir siber soruşturma devam ediyor.

DanimarkaCPR KaydıSiber GüvenlikChristina EgelundVeri İhlali
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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