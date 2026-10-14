Danimarka'da öğretmenlerin disiplinsiz öğrencilere fiziksel müdahalede bulunmasına izin verilecek

·14·Dünya
Danimarka'da öğretmenlerin disiplinsiz öğrencilere fiziksel müdahalede bulunmasına izin verilecek

Danimarka'da Ağustos 2027'den itibaren öğretmenlerin, dersin işlenişini engelleyen öğrencileri sınıftan zorla çıkarma ve gerekli durumlarda fiziksel güç kullanma hakkına sahip olması bekleniyor. Yeni düzenleme, okullarda disiplini güçlendirmek ve öğrenciler arasındaki şiddet ve saldırgan davranışlarla mücadele etmek amacıyla geliştirildi.

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, fiziksel güç kullanımı olağan bir yöntem olarak değil, yalnızca özel durumlarda ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek bir önlem olacak. Bu tür olayların her biri hakkında öğrencinin velisi ve ilgili belediye meclisi bilgilendirilmek zorundadır.

Bakanlık tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre, 2025 yılında Danimarka'daki okul sınıflarının yüzde 55'inde öğrenciler arasında en az bir kez fiziksel şiddet gözlemlendi. İlkokullarda bu oran yüzde 75, 4-6. sınıflarda yüzde 59, 7-10. sınıflarda ise yüzde 27 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları bir başka gerçeği daha ortaya koydu: Şiddet veya saldırgan davranışların kaydedildiği sınıfların yüzde 60'ında bu tür olaylara bir veya iki öğrenci neden oluyordu.

Yeni düzenleme, öğretmenlere karmaşık durumlarda daha net yetkiler vermeyi ve sınıftaki güvenliği sağlamayı amaçlıyor. Ancak fiziksel müdahale son çare olmalı, duruma orantılı uygulanmalı ve öğrenciye mümkün olduğunca az zarar vermelidir.

DanimarkaEğitim BakanlığıFiziksel ŞiddetDanimarka OkullarıDisiplin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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