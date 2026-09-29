Pentagon 21 milyar dolarlık anlaşma imzaladı: ABD ordusunda silah kıtlığı mı başladı?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin önde gelen savunma sanayii devi RTX Corp. (Raytheon iştiraki) ile toplam 20,7 milyar dolar değerinde stratejik bir sözleşme imzaladı. Pentagon'un resmi açıklamasına göre, beş yıllık (iki yıl uzatma opsiyonlu) bu devasa anlaşma, hava-hava sınıfı füzelerin, özellikle de modern AMRAAM füzelerinin üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre bu karar, Donald Trump yönetimi tarafından İran ile yaşanan yoğun çatışmaların ardından ortaya çıkan silah kıtlığını acilen giderme planı kapsamında alındı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) verilerine göre, ABD silahlı kuvvetleri sadece iki ay içinde mevcut Tomahawk seyir füzelerinin üçte birini (1 binden fazla) ve en üst sınıf Patriot önleyici füzelerinin neredeyse yarısını tüketti. Mevcut stokların tamamen yenilenmesi için ise en az 3 yıldan fazla süre gerekiyor.

«20,7 milyar dolar, 1000 harcanan Tomahawk ve 3 yıllık boşluk»: 5 temel gerçek

ABD savunma sanayiindeki stok krizi ve yeni mega anlaşmaya dair en önemli veriler:

20,7 milyar dolarlık mega anlaşma: Pentagon ve RTX (Raytheon), 5+2 yıllık süreyle hava-hava sınıfı AMRAAM füzelerinin üretimini 2 katına çıkarma konusunda anlaştı;

İran'daki savaş nedeniyle stoklar tükeniyor: Sadece 2 aylık çatışmalarda 1 binden fazla Tomahawk füzesi fırlatıldı ve depolardaki mevcut stokun üçte biri yok oldu;

Patriot sistemlerinin yarısı harcandı: CSIS analiz merkezine göre, ABD hava savunma sisteminin en değerli parçası olan Patriot füzelerinin yaklaşık yüzde 50'si tüketildi;

Üretim hızı düşük: Fabrikalar gece gündüz çalışsa da, The Wall Street Journal'ın haberine göre bu yıl hedeflenen yıllık 1000 adet yerine sadece 400 Tomahawk üretilebilecek;

En az 3 yıllık yenilenme süresi: Uzmanlar; Patriot, THAAD, SM-3, SM-6 ve AMRAAM stoklarını tamamen doldurmak için 3 yıl veya daha fazla süre gerektiğini açıkladı.

ABD savunma sanayii ve silah stoklarının kriz durumu sınıflandırması

Pentagon alımları, harcanan araçlar ve yenilenme kapasitesi analizi:

Silah türü ve sistemi Tüketim oranı (İran çatışmasında) Yeni sözleşmeler ve üretim planı Stok yenileme süresi AMRAAM (hava-hava füzeleri) Savaş uçakları tarafından rekor miktarda harcandı RTX ile 20,7 milyar dolarlık sözleşme (üretim 2 katına çıkacak) Düzenli 5+2 yıllık üretim süreci Tomahawk (seyir füzeleri) 1.000'den fazla harcandı (toplam stokun üçte biri) Ağustos ayında 23 milyar dolarlık sözleşme yapıldı (yıllık hedef 1000, fiili 400) 3 yıl ve üzeri Patriot (ZRK önleyici füzeleri) Depodaki mevcut stokun yarısı (%50) harcandı Lockheed Martin, Arkansas'ta üretimi 3 katına çıkarmak için personel alıyor 3-4 yıl kesintisiz kapasite gerekli SM-3, SM-6 ve THAAD sistemleri Keskin bir şekilde azaldı, donanma ve hava savunma ihtiyaçları arttı Boeing, Northrop Grumman ve L3Harris yeni tesisler kuruyor 3 yıldan fazla zaman gerekiyor

Askeri ve endüstriyel uzmanlık: Dünyanın en güçlü ordusu neden kıtlık yaşıyor?

Askeri analistler, silahlanma uzmanları ve lojistik uzmanlarının sonuçları:

«Yüksek hassasiyetli savaşların yüksek bedeli»: Modern savaşlarda yüksek hassasiyetli seyir ve uçaksavar füzeleri birkaç hafta içinde binlerce adet harcanıyor; ancak bu karmaşık silahların üretimi bir gecede gerçekleşmiyor — mikroçipler, optik ve özel füze motorları küresel tedarik zincirine bağlı olup ayda sadece onlarca adet üretilebiliyor;

Endüstriyel zayıflık ve «Trump yönetiminin baskısı»: 20,7 milyar ve 23 milyar dolarlık devasa finansal kaynaklara rağmen fabrikaların üretim kapasitesi sınırlı; RTX fabrikası Arizona'da 24 saatlik çalışma düzenine geçse bile yılda sadece 400 Tomahawk üretebilmesi, ABD savunma sanayi kompleksinin barış dönemi raylarından savaş ekonomisine tam geçemediğini gösteriyor;

Küresel jeopolitik boşluk riski: İran'daki operasyonlarda stokların hızla tükenmesi, ABD'yi diğer bölgelerde, özellikle Asya-Pasifik ve Tayvan çevresinde stratejik olarak daha zayıf bırakabilir; çünkü SM-6, Patriot ve AMRAAM gibi sistemler ABD ve müttefiklerinin küresel savunma kalkanıdır.

Sizce ABD savunma sanayii, milyarlarca dolarlık sözleşmelerle stoklarını kısa sürede yenileyebilir mi, yoksa bu devasa silah kıtlığı Amerika'nın küresel konumunu etkiler mi? İran ile devam eden askeri gerilimin ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya güvenliğine dair bu önemli analizi tüm ilgililerle paylaşın!