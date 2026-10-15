Rusya, Ukrayna sınırında devasa jet İHA üssünün inşasını neredeyse tamamladı

Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında en yeni tip jet insansız hava araçlarının (İHA) fırlatılmasına yönelik büyük bir askeri üs inşa ediyor. Reuters tarafından incelenen uydu görüntülerine göre, Rostov bölgesinde yer alan bu devasa tesisin inşası sadece altı hafta içinde neredeyse tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Ağustos'ta boş bir araziden ibaret olan bu yer, bugün itibarıyla toplam alanı yaklaşık 126 futbol sahasına eşdeğer olan bir altyapıya kavuştu.

En yeni jet İHA'lar: «Geran-4» ve «Geran-5»

Özel istihbarat verilerini analiz eden DroneSec özel şirketinin kurucusu Mike Monnik, uydu fotoğraflarını değerlendirerek şu önemli noktalara dikkat çekti:

Özel fırlatma platformları: Tesisin batı kısmında jet İHA'lar için tasarlanmış sekiz ayrı fırlatma rampası bulunuyor;

Yeni nesil cihazlar: Üs, Rusya envanterindeki en yeni «Geran-4» ve «Geran-5» jet İHA'larını kontrol etmek ve fırlatmak üzere özelleştirilmiş durumda;

Devasa kapasite: Uzman görüşüne göre, bu üs tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, bir gün içerisinde 100 adede kadar jet İHA'yı hedeflere gönderme imkanı oluşacak.

Tesisin «birkaç hafta içinde» tam operasyonel göreve başlayabileceği belirtiliyor.

Neden jet İHA'lar?

Son birkaç aydır Rusya, Ukrayna topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarda jet İHA'ları giderek daha aktif kullanmaya başladı:

Yüksek hız ve menzil: Bu İHA'lar, geleneksel pervaneli dronlardan farklı olarak, önemli ölçüde daha yüksek uçuş hızına ve uzun menzile sahip;

Hava savunma sistemleri için karmaşık hedef: Jet hızı sayesinde, hava savunma sistemleri ve mobil ateş grupları tarafından tespit edilmeleri ve vurulmaları oldukça zor.

Sınır yakınında böyle kapsamlı yeni bir üssün hızla inşa edilmesi, bölgedeki askeri çatışmaların şiddetinin daha da artabileceğine işaret ediyor.